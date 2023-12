Mbappé, l'erreur historique de Luis Enrique au PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Positionné en tant que numéro 9 contre le FC Nantes, Kylian Mbappé a eu beaucoup de mal à exister. Daniel Riolo est excédé par cette tentative de repositionnement du Français.

Presque fantomatique face à Nantes, lors de la dernière journée de la Ligue 1, Kylian Mbappé a rendu une copie très terne, juste avant un choc décisif face au Borussia Dortmund en Ligue des Champions. L'actuel meilleur buteur du championnat avec 15 réalisations a été parfaitement muselé par les défenseurs nantais et ne s'est procuré qu'une seule occasion, au tout début du match, sur une frappe repoussée par Alban Lafont. Paris a finalement remporté cette rencontre 2-1, mais clairement pas grâce au talent du capitaine de l'équipe de France, qui est passé à côté de son match alors qu'il était positionné comme numéro 9. Un poste pas adapté à ses qualités d'après Daniel Riolo qui espère que Kylian Mbappé ne sera pas reconduit dans le même poste par Luis Enrique contre les Allemands en C1.

Mbappé en 9, il faut arrêter de persister avec ce mauvais choix

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« On était vraiment sur un 4-3-3 contre Nantes. Barcola jouait dans la position qui est normalement celle de Mbappé et il a plutôt fait un bon match en proposant beaucoup de solutions. À Dortmund, Luis Enrique va-t-il jouer avec Mbappé en 9 ? Franchement, je ne l’espère pas. Je veux Gonçalo Ramos en 9 et un mec à droite que ce soit Kang-in Lee ou Randal Kolo Muani. J’espère qu’on aura Mbappé dans sa position préférentielle et qu’on va arrêter le délire de vouloir le faire jouer 9 » a expliqué le journaliste dans l'émission After Foot sur RMC Sport.

Daniel Riolo en a marre que les coachs persistent à essayer de mettre Mbappé dans l'axe alors qu'il est beaucoup plus dangereux sur un côté, notamment grâce à ses qualités de vitesse et d'élimination. Face à Dortmund, Luis Enrique devra changer de plan, surtout qu'Ousmane Dembélé est suspendu après avoir pris un avertissement, de trop, lors du nul contre Newcastle. La tentation de mettre Kylian Mbappé devant sera probablement grande pour le technicien espagnol, malgré le match compliqué de l'attaquant de 24 ans contre Nantes, mais tout le monde le sait, Luis Enrique n'en fait qu'à sa tête. Cependant, au Signal Iduna Park, le Paris Saint-Germain et l'entraîneur espagnol joueront très gros, alors autant ne pas se tromper avec un joueur tel que Mbappé.