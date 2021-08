Mbappé et le PSG, décision sous 24 heures !

Dans : PSG.

Le dossier Kylian Mbappé est une préoccupation majeure au Paris Saint-Germain. Mais les prochains jours devraient être décisifs, car l'attaquant français convoité par le Real Madrid veut que tout soit clair en cette fin de mercato.

Le dossier Lionel Messi étant désormais réglé, Nasser Al-Khelaifi peut se focaliser à 100% sur un sujet qui lui prend la tête depuis des mois, la prolongation ou non de Kylian Mbappé. Le PSG a multiplié les contacts et les offres pour essayer de conserver la star française, mais pour l’instant toutes les initiatives du Paris Saint-Germain sont restées sans effet. L’heure est aux grandes décisions, car si le club de la capitale n’accepte pas le transfert de Mbappé au Real Madrid d’ici le 31 août, alors ce dernier pourra partir pour 0 euro dans un an. Et c’est dans ce contexte que l’attaquant du Paris a décidé de prendre l’initiative.

🗞️"MBAPPÉ pedirá reunirse con AL-KHELAIFI para que NEGOCIE con el REAL MADRID"



🚨La EXCLUSIVA de @jpedrerol , en la PORTADA de @elchiringuitotv presentada por @msalvanes_ pic.twitter.com/Wi5ZHhsmlP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 16, 2021

Dimanche soir, sur l'antenne d'El Chiringuito, Josep Pedrerol a lancé une bombe que plusieurs médias espagnols confirment ce lundi. A savoir que face à cette situation pas loin d'être totalement bloquée dans cette opération, Kylian Mbappé a pris rendez-vous avec Nasser Al-Khelaifi dans les prochaines heures afin de le prévenir que sa décision de partir au Real Madrid était définitive et qu'il ne prolongera pas. Même si le PSG aurait proposé un contrat très longue durée et un salaire au niveau de Neymar, Mbappé n'a nullement l'intention de céder et il souhaite le dire de vive voix au président qatari du Paris Saint-Germain. C'est dans ce sens que les deux hommes devraient donc se rencontrer.

Kylian Mbappé ne parlera pas publiquement cette semaine

Pour Josep Pedrerol, et contrairement à ce que les médias italiens affirmaient ces derniers jours, il n'y aura pas de communication de Kylian Mbappé ce lundi, pas plus que cette semaine. S'il veut partir au Real Madrid, le champion du monde français ne veut surtout pas se mettre le Paris Saint-Germain et ses supporters à dos. Car on l'a vu samedi, le Parc des Princes est plutôt remonté contre Mbappé, et surtout parce que ce dernier laisse durer le suspense sur ses intentions. Le doute n'existe plus vraiment sur le désir du joueur français, encore une fois étincelant samedi contre Strasbourg, de rejoindre Karim Benzema.

Tandis que son avenir semble donc devoir se décider dans les prochains jours, Kylian Mbappé joue le jeu avec le PSG et reste silencieux, même si tout est épluché par les médias espagnols sur son possible choix futur. Ainsi, la mise en ligne d'une photo prise lors de l'anniversaire d'Ander Herrrera, l'absence de Mbappa a été mise en exergue, même si d'autres joueurs parisiens n'étaient pas là. Il n'en fallait pas plus pour que Marca voit là un signe très fort envoyé par le clan Mbappé aux dirigeants parisiens et une confirmation de peu d'enthousiasme du joueur français de voir Lionel Messi rejoindre Paris, la Pulga étant de la fête.

Kylian Mbappé et le PSG, Al-Khelaifi a changé d'avis ?

D'ici le 31 août, il va donc se passer des choses au Paris Saint-Germain, et à ce stade rien ne permet de savoir si Kylian Mbappé jouera réellement avec Lionel Messi en 2021-2022 malgré les propos de Nasser Al-Khelaifi la semaine passée. Car le président qatari du PSG ne serait plus aussi ferme dans sa position, l'idée de régler une bonne fois pour toutes le problème du fair-play financier en vendant Mbappé pour 150 millions d'euros au Real Madrid commence à sérieusement le titiller. Mais c'est du côté de Doha que tout va se jouer et si l'Emir du Qatar décide de fermer la porte à un départ de l'attaquant tricolore, l'affaire sera définitivement réglée.

Pour l'instant, la tendance est un un départ de Kylian Mbappé libre dans un an du Paris Saint-Germain, du moins si l'on s'en tient aux propos de son patron, mais différentes sources confirment que l'ancien joueur de l'AS Monaco ne veut surtout pas aller au clash avec les dirigeants parisiens sur ce sujet et qu'il respectera la réponse que lui fera Nasser Al-Khelaifi lors du fameux rendez-vous programmé à priori ce lundi. C'est désormais au PSG de savoir s'il est possible de se priver des 150 millions d'euros offerts par le Real Madrid pour Mbappé, ou s'il faut encore croire à une prolongation miraculeuse d'ici le mercato 2022.