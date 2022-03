Mbappé et le PSG, une catastrophe 100% réussie !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tout indique que Kylian Mbappé va s'engager libre au Real Madrid, le Paris Saint-Germain voyant partir gratuitement le meilleur footballeur du monde. Du côté du PSG, on a tout raté dans ce dossier.

Une semaine après la cataclysmique élimination du PSG en Ligue des Champions face au Real Madrid de Karim Benzema, et malgré sa prestation personnelle plutôt excellente, Kylian Mbappé n’a toujours pas communiqué officiellement sur son départ chez les Merengue lors du prochain mercato. L’attaquant français avait promis d’attendre cette double confrontation avant de faire son choix définitif pour la suite de sa carrière. Cependant, si un certain optimisme était revenu dans le camp parisien, notamment après la victoire à l’aller au Parc des Princes, où on avait même annoncé une offre à 200 millions d’euros (100 millions d’euros de prime de fidélité et 50 millions d’euros par an sur deux ans), depuis la désolation de Santiago-Bernabeu, les indicateurs sont très mauvais pour les dirigeants du Paris Saint-Germain. Même si rien n'est signé entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, les événements récents ont visiblement fini de décider le deuxième meilleur buteur de l’histoire du PSG qu’il était désormais temps pour lui d’aller voir ailleurs.

Mbappé a mal vécu les événements depuis le match à Madrid

Confirmant ce que Fabrizio Romano laissait entendre il y a 24 heures, Ulises Sanchez-Flor, journaliste d’El Confidencial, annonce, lui aussi, que tout est bouclé entre Kylian Mbappé et Florentino Perez, et que la catastrophe est totale pour Paris, où les derniers jours ont fait tout basculer définitivement. Selon ce dernier, le clan Mbappé a compris que du côté du PSG, rien ne serait possible tant l’organisation sportive est « désastreuse » et semble impossible à changer durablement et rapidement. Et Sanchez-Flor, de comparer le projet de Paris et celui d’un autre richissime club européen, Manchester City. « Dans les bureaux de Manchester City, il y a des professionnels qualifiés. Formé pour construire une structure plus solide (...) Manchester City a un projet bâti autour d'un manager et d'une vraie stabilité. Une méthode et un style de travail définis sous la houlette de Pep Guardiola. Au PSG, ils dévorent les entraîneurs », explique le journaliste.

Pour en revenir à Kylian Mbappé, le représentant d’El Confidencial explique que ce dernier a été « effrayé » par le comportement des supporters dimanche contre Bordeaux, les insultes et quolibets lancés à l’encontre de Lionel Messi et Neymar par les supporters du Paris Saint-Germain ayant rappelé à Mbappé que lui aussi avait été la cible de tels comportements il y a seulement quelque mois, notamment lorsqu’il avait indiqué avoir demandé un bon de sortie l’été dernier afin de rejoindre Madrid. Tout cela a clairement refroidi l’attaquant français de prolonger même pour une courte durée avec le PSG, ce dernier ayant constaté que depuis 2011, tandis que QSI est toujours en quête d’un premier titre européen, le club de Florentino Perez a gagné 4 fois la Ligue des champions. Ulises Sanchez-Flor estime également que le comportement de Nasser Al-Khelaifi et Leonardo à Santia-Bernabeu est également un élément qui a « choqué » Kylian Mbappé, de quoi enfoncer un peu plus le clou et sceller son destin. En une semaine, le Paris Saint-Germain a probablement plus perdu qu'une place pour les quarts de finale de la Ligue des champions.