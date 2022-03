LdC : Benzema envoie le PSG à la casse !

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, huitième de finale retour

Stade Santiago-Bernabeu

Real Madrid-PSG 3-1

Buts : Benzema (61e, 76e et 78e) pour le Real Madrid ; Mbappé (39e) pour le PSG

Le Real Madrid décidait d'emballer le début de match avec un pressing important qui lui permettait de mettre la pression sur les buts parisiens. Toutefois, en contre, Paris venait inquiéter les Madrilènes grâce à la vitesse de Kylian Mbappé. Le jeune français butait une première fois sur Courtois (13e). Derrière, la réponse était signée Benzema qui obligeait Donnarumma à une magnifique envolée (25e). Le PSG commençait à prendre le dessus en fin de première période et multipliait les situations. D'abord avec Messi, qui s'appuyait sur Neymar avant de trop croiser son piqué. Puis, par Mbappé qui marquait un but refusé par la VAR avant de punir les Merengues en mystifiant Alaba avant de placer son ballon.

Karim Benzema becomes the first player to score in 18 successive calendar years in the Champions League (2005–2022) 🤯#UCL pic.twitter.com/tgDamrXLCU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 9, 2022

Le Real semblait au bord du précipice au repos, d'autant que la Maison Blanche était assez inoffensive. Les contres parisiens restaient dangereux en seconde période avec un Mbappé buteur pour la troisième fois, mais pour du beurre pour la seconde fois de la soirée à cause d'un hors-jeu. Le Real poussait et recevait un coup de main ou de pied plutôt. Donnarumma tardait à relancer et se faisait piquer le ballon, Vinicius servait Benzema qui relancait le match. Le show du Français était lancé. Sur une passe de Modric, il croisait sa frappe et venait planter un doublé avant de bénéficier encore des errements parisiens. Il interceptait une intervention de Marquinhos dans l'axe pour assommer définitivement le PSG avec un triplé. Sonnés, les Parisiens ne pouvaient plus réagir et quittent sans gloire la Ligue des Champions.