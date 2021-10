Mbappé aux JO 2024, le PSG a déjà dit oui !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Kylian Mbappé aurait voulu participer aux Jeux Olympiques de Tokyo l’été dernier, mais le PSG a refusé. Il ne loupera pas ceux de Paris, sa mère, Fayza Lamari, a été catégorique.

Passionné de sport et de football, Kylian Mbappé chasse tous les trophées et tous les records. Il veut représenter la France aux Jeux Olympiques. Il aurait aimé aider ses compatriotes à Tokyo fin juillet, éliminés dès la phrase de groupes après une cinglante défaite contre le Japon (0-4). « C’était un objectif. Et on m’a vite coupé l’herbe sous le pied. Mais les JO de 2024 seront une priorité pour moi. Quitte à l’inclure dans mon contrat, je ne me gênerai pas. Je sais où je passerai une partie de mon été 2024. Ces Jeux sont en France, ce sont ceux du centenaire à Paris. J’en ai toujours rêvé ! Les JO sont le Graal du sport. Ce n’est pas la plus grande compétition au niveau du foot mais c’est quelque chose d’inouï quand tu es amoureux de sport », a assuré Kylian Mbappé dans son interview accordé à l’Equipe. Le PSG a dit non pour cette année, mais donne son feu vert pour 2024. A l'heure où les négociations sont rudes pour un nouveau contrat, ce n'est pas une surprise tant Mbappé semble déterminé.

« Le PSG n’est pas contre le laisser faire »

Fayza Lamari, sa mère, est aussi sûre que lui. Au cours de son entretien avec Le Parisien, dans lequel elle a balayé tous les sujets, elle a évoqué la question des Jeux Olympiques de Paris 2024. « Ce sera écrit dans son contrat. Après, il faudra qu’il soit sélectionné. Les JO vont se dérouler dans sa ville natale. Le PSG n’est pas contre le laisser faire », a confié Fayza Lamari au quotidien. Pour le clan Mbappé, cela ne fait aucun doute : Kylian tentera d’aller chercher l’or pour son pays dans trois ans. Il réalisera alors l’un de ses rêves. Que ce soit au cours des négociations avec le PSG pour une prolongation, ou avec le Real Madrid, Kylian Mbappé se montrera intraitable sur cette question. Il en a fait la promesse.