Mbappé et le PSG tremblent, Madrid en rêve le 31 août

Par Corentin Facy

Ce jeudi 31 août aura lieu le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions et à cette occasion, Kylian Mbappé espère que le PSG va éviter le Real Madrid selon les informations de la presse espagnole.

La saison dernière, le Paris Saint-Germain avait hérité d’un groupe homogène en Ligue des Champions avec notamment la Juventus Turin et le Benfica Lisbonne. L’équipe de Christophe Galtier avait terminé deuxième de son groupe, ce qui avait eu de lourdes conséquences puisque derrière, le PSG s’est fait éliminer en huitièmes de finale contre le Bayern Munich. Cette saison, l’objectif de Paris sera de terminer premier afin d’éviter un cador européen lors des huitièmes de finale.

Mbappé veut éviter le Real Madrid en Ligue des Champions

Luis Enrique sera fixé ce jeudi 31 août à 18 heures, date du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Un évènement que suivra avec la plus grande attention un certain… Kylian Mbappé. Et pour cause, Defensa Central indique que l’attaquant du Paris Saint-Germain a un vœu : éviter le Real Madrid. Selon la presse espagnole, l’ancien Monégasque a bien conscience que son feuilleton a de nouveau excité les supporters du Real Madrid et si cela était possible, Mbappé aimerait autant éviter un déplacement à Santiago Bernabeu.

« Il ne veut pas affronter Madrid et encore moins dès le premier tour avec tout ce qui a été dit à son sujet pendant l’été. Mbappé a peur de recevoir les sifflets des supporters du Real et cela pourrait gâcher son arrivée à Madrid en 2024 » écrit le média avant de poursuivre. « Mbappé a fait savoir dans le vestiaire du PSG qu’il espérait que Paris évite le Real Madrid lors du tirage au sort jeudi » peut-on lire sur le site de Defensa Central. Reste maintenant à voir si les boules du tirage au sort seront clémentes avec Kylian Mbappé ou si l’attaquant du Paris Saint-Germain devra se rendre à Madrid dès la phase de groupes de la Ligue des Champions. Contrairement à l’année dernière, c’est possible puisque le Real, qui a perdu son titre de champion d’Espagne au profit du FC Barcelone, sera inhabituellement dans le chapeau 2.