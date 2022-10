Mbappé et le PSG, Thierry Henry entre dans la danse

Dans : PSG.

Ces dernières semaines, Kylian Mbappé traine son spleen au PSG, où il se plaint notamment de son positionnement.

Aligné à la pointe de l’attaque du Paris Saint-Germain par Christophe Galtier depuis le début de la saison, Kylian Mbappé ne cache pas son mal-être dans la capitale. Lors du dernier rassemblement de l’Equipe de France, le natif de Paris avait expliqué qu’il préférait son utilisation chez les Bleus, avec plus de liberté et où il n’était pas contraint de faire le « pivot », comme c’est le cas au PSG. Kylian Mbappé a par ailleurs assez mal digéré les promesses faites par l’état-major parisien durant l’été, à savoir le recrutement d’un avant-centre type Haaland ou Lewandowski autour duquel Kylian Mbappé allait se régaler de tourner. Le champion du monde n’est donc pas satisfait de la situation et s’en est ému, ce qui lui a également provoqué des critiques de la part de certains observateurs.

Thierry Henry vole au secours de Kylian Mbappé

Au micro de Prime Video, Thierry Henry a néanmoins volé au secours de Kylian Mbappé en défendant l’international tricolore et ses revendications. « Je pense qu'à un moment donné ce n'est pas évident. On me parle des promesses, moi je n'y étais pas. Les gens parlent. Ce que je vois, ce sont ses prestations sur le terrain. Est-ce qu'il est meilleur à gauche, oui. Maintenant il est polyvalent et est le seul qui peut jouer avant-centre. Pour la première fois peut-être on peut voir ses défauts. Ce n'est pas toujours évident de jouer tout seul devant, je peux comprendre, je suis passé par là. (…) Sur le terrain, il a répondu contre Benfica, où je l'ai souvent vu aller sur le côté gauche » a analysé le meilleur buteur de l’histoire de l’Equipe de France, pour qui les revendications de Kylian Mbappé s’entendent. Face à l’OM dimanche soir, l’international français était moins dans un rôle de pivot que d’habitude, preuve que Christophe Galtier a entendu sa star.

Christophe Galtier fait un pas vers Mbappé

- Question : "C'était peu plus difficile que les années précédentes ?"

Dans le 4-3-3 dessiné par l’ex-entraîneur du LOSC dimanche soir, Kylian Mbappé était plus souvent dans le couloir gauche, dézonant parfois et laissant l’axe à Neymar ou à Messi. Toujours au micro de Prime Video, Christophe Galtier a avoué que le but était de satisfaire sa star tout en gardant une équipe cohérente et équilibrée. « Que se passe-t-il avec Kylian ? Je disais en conférence de presse que j’étais très honnête et je suis très honnête même si certaines personnes me font passer pour ce que je ne suis pas. Il ne se passe rien avec Kylian. Simplement, on essaie de trouver les meilleures associations possibles. Évidemment que j’ai entendu Kylian et entendu non pas son mal-être mais le fait d’être vraiment dans sa zone préférentielle et c’est pour ça aussi que nous avons cherché un système différent. Mais croyez-moi que tout se passe bien dans le vestiaire » a promis Christophe Galtier, qui va continuer à réfléchir afin de mettre Kylian Mbappé dans les meilleures dispositions au PSG dans les semaines à venir. En 4-3-3 ou en 3-4-3, c’est toute la question.