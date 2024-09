Mbappé et le PSG, le divorce à 55 ME jugé le 11 septembre

Dans : PSG.

Par Adrien Guyot

Parti en mauvais terme avec sa direction, Kylian Mbappé réclame 55 millions d’euros à son ancien employeur du Paris Saint-Germain. La Commission juridique de la LFP va se saisir du dossier le 11 septembre prochain.

C’est la fin d’une histoire qui aura duré sept ans. Arrivé en 2017 au Paris Saint-Germain et définitivement transféré de l’AS Monaco pour 180 millions d’euros l’année suivante, Kylian Mbappé a marqué son passage au PSG de son empreinte, devenant le meilleur buteur de l’histoire du club (256 buts auxquels il faut ajouter 108 passes décisives en 308 matchs toutes compétitions confondues). Cependant, sa dernière année au sein du club de la capitale aura été plus compliquée. Écarté du groupe en début de saison et mis à l’écart pendant la préparation, le natif de Paris a ensuite été réintégré au groupe professionnel après la première journée contre Lorient. Cet épisode a brisé sa relation de confiance avec son ancien président Nasser Al-Khelaïfi, qui lui avait mis la pression de prolonger sous peine d’être transféré à un an de la fin de son contrat. Un an plus tard, les tensions ne se sont pas apaisées, et Mbappé réclame une grosse somme d’argent après son départ. La LFP va trancher dans les jours à venir à ce sujet.

La LFP va juger l’affaire Mbappé le 11 septembre

INFO L'ÉQUIPE. La commission juridique de la LFP, saisie par Kylian Mbappé pour son litige avec le PSG sur des arriérés de salaire, se réunira le 11 septembre au matin https://t.co/2NEPhnysRb pic.twitter.com/B4FNqHFXX8 — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 3, 2024

Selon L’Equipe, la Commission juridique de la Ligue de Football Professionnel va trancher le 11 septembre prochain sur le litige qui oppose le nouveau joueur du Real Madrid à son ancien employeur. Pour rappel, Kylian Mbappé réclame 55 millions d’euros au PSG pour des arriérés de salaires et de primes qui, selon le joueur, ne lui ont pas été versés l’année dernière. Dans son message d’adieu aux supporters du PSG publié dès le mois de mai sur ses principaux réseaux sociaux que sont Instagram et X, Mbappé avait eu un mot de remerciement pour toutes les personnes travaillant au club, à l’exception d’Al-Khelaïfi, signe que les deux hommes sont en mauvais termes malgré l’image où on les voit ensemble tout sourire lors de la cérémonie de la remise de la Coupe de France pour le dernier match du disputé en France par le joueur. Il faut encore patienter quelques jours pour savoir laquelle des deux parties remportera son face à face à distance avec l’autre. Une question de gros sous mais aussi d'image, tant le PSG prend le risque de passer pour un mauvais payeur dans ce dossier.