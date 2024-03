Mbappé est un traitre, le Qatar va le sanctionner

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Au lendemain du show vécu à Monaco, Luis Enrique et Kylian Mbappé se sont longuement parlés. Mais du côté des dirigeants qataris du PSG, on n'a pas digéré le choix du joueur de partir en fin de saison.

La presse espagnole a souvent repris cette expression, parfois utilisée dans le passé, de Prison Saint-Germain lorsque l'on évoquait l'attitude de Nasser Al-Khelaifi lorsqu'il s'agissait de gérer la situation de certains joueurs. Adrien Rabiot, envoyé dans les tribunes pendant plusieurs mois avant de partir à la Juventus, Edinson Cavani, à qui un bon de sortie avait été refusé, et que dire de Marco Verratti, qui demandait à rejoindre le Barça et qui n'a pas eu d'autre choix que de rester au PSG, avant finalement de se faire jeter l'été dernier. Les dirigeants qataris ne sont pas du genre à accepter de négocier et ils préfèrent fréquemment la manière forte. Et pourtant, ils ne sont jamais réellement sortis en position favorable avec cette méthode. Mais cela sera encore le cas avec Kylian Mbappé, lequel a déjà compris que ses derniers mois à Paris ne seront pas joyeux, lui qui a déjà goûté du loft l'été dernier. L'Equipe confirme qu'effectivement, son choix de partir lui vaudra un violent retour de bâton décidé au plus haut niveau.

Le Qatar ne digère pas le départ de Mbappé

Même si l'entraîneur du PSG et son meilleur attaquant se sont expliqués après le cirque monégasque, Luis Enrique sait que du côté du Qatar on ne digère pas le choix fait par le joueur de 25 ans de partir à la fin de l'actuelle saison. Sans même attendre de savoir si Kylian Mbappé signera au Real Madrid, ce qui ne fait aucun doute, le président du club de la capitale est furieux. Et le « bonne chance » lancé la semaine passée par l'Emir du Qatar à la star française pourrait avoir un sens caché pas vraiment agréable pour Mbappé. « On ne dit pas non à Nasser Al-Khelaifi ou au Qatar. D’ordinaire, quand ils veulent quelque chose, ils l’obtiennent. Le refus de Mbappé est vécu comme un affront, une trahison », explique un proche du dossier à notre confrère Arnaud Hermant. Et ce dernier l'annonce déjà, d'ici à la fin juin, et le dernier jour de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé ne sera pas à la fête, surtout si les champions de France se sont rapidement sortir de la Ligue des champions.

Tandis que certains supporters montent au créneau pour que son accueil soit de plus en plus viril au Parc des Princes, et que l'on a vu dimanche une première banderole apparaître devant le stade parisien visant Kylian Mbappé, le quotidien sportif affirme que Luis Enrique continuera à gratter du temps de jeu à son attaquant : « Le joueur parisien pourrait bien voir fondre son temps de jeu jusqu’à la fin de la saison en cas d’élimination en Ligue des champions. Mbappé paiera à son tour encore un peu plus d’avoir dit non. » Une situation explosive qui risque cependant d'égratigner un peu plus l'image du PSG au mercato, les stars mondiales du football ayant compris qu'à Paris les histoires d'amour finissent souvent mal en général.