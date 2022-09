Le PSG et Lionel Messi, l'écologie c'est pas leur problème

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Samedi soir, le PSG a convaincu à Nantes en s’imposant 3-0, quelques jours avant la réception de la Juventus Turin en Ligue des Champions.

Neymar sur le banc, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont fait le job et le Paris Saint-Germain a gagné sans trembler sur la pelouse du FC Nantes. Mais c’est le déplacement des hommes de Christophe Galtier en Loire-Atlantique qui a suscité la polémique puisque le PSG a pris l’avion afin de se rendre à Nantes. Une décision vivement critiquée sur le plan écologique, d’autant plus qu’il était possible pour l’état-major du Paris SG de se rendre à Nantes en train en moins de deux heures. Patron de TGV-Intercités, Alain Krakovitch a vivement critiqué le choix du champion de France en titre. Sur son compte Twitter, il a ainsi lancé un appel au Paris Saint-Germain, qu’il encourage à prendre davantage le train. Le patron des TGV se dit prêt à adapter son offre au club parisien afin de s’adapter aux contraires de logistique et de sécurité d’un club de football d’une telle dimension.

Le PSG encouragé à zapper l'avion pour le train

« Paris-Nantes est en moins de deux heures en TGV, je re-re-renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques, pour nos intérêts communs : sécurité, rapidité, services et éco mobilité » a publié sur son compte Twitter le patron de TGV-Intercités, qui aimerait voir le Paris Saint-Germain sensibiliser davantage ses supporters à la question écologique. Un débat de plus en plus présent dans l’actualité du club parisien ces derniers jours. Et pour preuve, vendredi, c’est l’association altermondialiste Attac qui s’attaquait au PSG et plus précisément à sa star Lionel Messi. Il faut dire que l’Argentin a effectué 52 vols depuis le mois juin soit « 1.502 tonnes de CO2, autant qu’un Français en 150 ans ». De quoi épingler l’international argentin qui, comme le PSG, n’échappe pas aux critiques et au débat au sujet de la transition écologique.