Réunion d'urgence, Mbappé et Luis Enrique font la paix

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après sa sortie à la mi-temps à Monaco (0-0) vendredi, Kylian Mbappé avait de quoi s’inquiéter pour son statut avant de retrouver la Real Sociedad mardi. Mais ce samedi matin, l’entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Enrique a rassuré son attaquant avant le huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

Chacun à sa manière, Luis Enrique et Kylian Mbappé se sont transmis des messages forts vendredi. Non titularisé à Nantes (victoire 0-2), puis sorti dès la 65e minute contre Rennes (1-1), l’attaquant du Paris Saint-Germain a cette fois été remplacé dès la mi-temps à Monaco. Pour l’entraîneur parisien, il est clair que le Français n’est plus intouchable. L’ancien Monégasque l’a bien compris. Ce qui explique probablement le cirque à Louis-II.

🚨 INFO RMC SPORT 🚨

Après la sortie de l'attaquant dès la pause face à Monaco, Kylian Mbappé et Luis Enrique ont échangé ce samedi matin, au Campus PSG. L'entraîneur a expliqué à son joueur pourquoi il l'a remplacé, deux matchs de suite.https://t.co/QZ3F5w8B1Y pic.twitter.com/dtYr7KhUu8 — RMC Sport (@RMCsport) March 2, 2024

On ne voyait pas trop comment les deux hommes pouvaient se réconcilier après ça. Mais il ne leur a fallu que quelques heures pour calmer le jeu. Selon les informations de RMC, Luis Enrique et Kylian Mbappé, à l’initiative du joueur, se sont entretenus en tête à tête au Campus de Poissy ce samedi matin. Nos confrères parlent d’un climat serein pour cet entretien constructif qui a permis d’apaiser les tensions. L’Espagnol a pu expliquer ses choix et indiquer à son attaquant qu’il n’était plus tout à fait le même depuis la victoire contre Brest (3-1) en Coupe de France le 7 février.

Préparer l'avenir, mais pas en LdC

Au cours de cette petite réunion de quelques minutes, Luis Enrique a également rassuré son vice-capitaine. Luis Enrique souhaite bien continuer à préparer la saison prochaine sans Kylian Mbappé, mais seulement lors des matchs de Ligue 1. Son traitement sera différent lors des rencontres de Ligue des Champions, et notamment pour le huitième de finale retour face à la Real Sociedad mardi. Le technicien a ainsi reconnu un manque d’explication dans ses décisions, précise L’Equipe, qui confirme que la star parisienne ne sera pas laissée de côté sur la scène européenne.