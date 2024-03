Une banderole ravageuse, les Ultras du PSG lâchent déjà Mbappé

Dans : PSG.

Kylian Mbappé est dans une position délicate au PSG. Le crack de 25 ans, qui partira au Real Madrid en fin de saison, n'a plus vraiment la cote chez les fans franciliens.

Le PSG est plus que jamais sous pression avant son déplacement à la Real Sociedad mardi soir en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions. Si les résultats sont globalement satisfaisants, on ne peut pas en dire autant de la manière. Il faut dire qu'un énorme dossier pollue un peu le vestiaire et Luis Enrique ces derniers temps, à savoir celui de Kylian Mbappé. Le Français est désormais considéré comme un joueur normal au PSG par son entraîneur, qui n'hésite plus à le sortir. Une discussion a eu lieu ces dernières heures entre les deux hommes pour tenter d'apaiser les choses. Mais la situation se gâte désormais aussi avec les Ultras (Block Parisii) du club de la capitale.

Mbappé, les fans perdent patience

« Kylian Mbappé : vivement le 30 juin ! »



Le Block Parisii, un groupe de supporters du PSG, déploie une banderole exprimant la volonté de voir Kylian Mbappé partir du club parisien. 😠



Ce dimanche aux abords du Parc des Princes, des fans du Paris Saint-Germain ont en effet déployé une banderole hostile à Mbappé, avec un message cinglant sur cette dernière : « Mbappé, vivement le 30/06 ». Une date claire qui représente la fin du contrat officielle de la star parisienne. Les prochaines apparitions du champion du monde au Parc des Princes devront donc être scrutées de près, tout comme sa prestation mardi soir en Ligue des champions. La patience des fans est de plus en plus mise à mal, surtout que Kylian Mbappé ne s'est toujours pas exprimé sur son avenir, alors que tout le monde le fait à sa place. Le PSG n'est sans doute pas au bout de ses peines. Luis Enrique aussi et comme souvent à Paris à cette période de l'année, ce sont les polémiques qui font leur apparition.