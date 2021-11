Mbappé en couple avec la petite-fille de Johnny Hallyday ?

Dans : PSG.

Depuis qu’il a percé au très haut niveau européen avec le Paris Saint-Germain et l’équipe de France, Kylian Mbappé ne s’est jamais affiché dans les bras d’une femme. Mais alors est-ce que la star du football tricolore est en couple ou célibataire ?

Kylian Mbappé fait partie des joueurs les plus connus à travers le monde. S’il n’est bien entendu pas encore au niveau de Cristiano Ronaldo, son idole de jeunesse, de Lionel Messi ou de Neymar, ses deux coéquipiers du PSG, le champion du monde est suivi par des millions de personnes sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, il a par exemple plus de 60 millions d’abonnés. Ce qui fait de lui un footballeur très bankable. Surtout qu’en plus de briller sur les terrains, en Ligue des Champions ou en L1 avec le PSG, mais aussi en équipe de France, et notamment lors de la dernière Ligue des Nations, Mbappé sait toucher un public assez large. Ce n’est donc pas étonnant de voir qu’il est l’égérie de plusieurs marques, et notamment de Nike. Avec son statut de star, le joueur de 22 ans dispose d’un gros pouvoir de séduction. Malgré tout, sa vie privée reste assez calme. Enfin, sur la scène médiatique du moins...

Mbappé en couple avec Emma Smet ?

Au cours des derniers mois, Mbappé a été annoncé dans les bras de plusieurs femmes. Suite à des rumeurs autour de l’ex-Miss France Alicia Aylies, Cindy Bruna a, elle aussi, été annoncée en couple avec le Tricolore. Mais il semblerait que leur histoire ne soit qu’amicale, sachant que la mannequin française, également très amie avec Marco Verratti et Neymar, serait célibataire. Reste maintenant à savoir si Mbappé partage la vie d’une autre femme ? Quoi qu’il en soit, le principal intéressé n’a jamais officialisé une liaison amoureuse avec qui que ce soit. L’attaquant préférant s’afficher aux côtés de son père ou de son petit-frère. Peut-être d’ailleurs que Mbappé a mis sa vie sentimentale de côté pour se concentrer pleinement sur sa carrière de footballeur… ou pas. Car si l’on en croit les toutes dernières rumeurs, Mbappé est très proche de Emma Smet.

D’après la presse people, l’attaquant du PSG n’aurait d’ailleurs plus le coeur à prendre. Puisqu’il aurait trouvé l’amour auprès de la fille du chanteur David Hallyday et de la mannequin Estelle Lefébure. Si aucune officialisation n’a eu lieu, les deux tourtereaux se sont quand même affichés ensemble le 29 octobre dernier, en marge du match de L1 entre le PSG et le LOSC. Forfait à cause d’une infection ORL, Mbappé avait assisté à la victoire de son équipe depuis sa loge du Parc des Princes. Et durant la rencontre, le numéro 7 parisien a bien rigolé en compagnie de l’actrice de la série « Demain Nous Appartient ». Si une amitié a d’abord été évoquée entre les deux, leur complicité a quand même sauté aux yeux des autres spectateurs.

Mbappé et Emma Smet ciblés par les paparazzis

Autant dire que les moindres faits et gestes d’Emma Smet et de Mbappé vont maintenant être particulièrement scrutés par les paparazzis. Et si ce couple venait à être officialisé dans les semaines à venir, Mbappé pourrait alors remercier Neymar. Car c’est lors de l’anniversaire du Brésilien en 2019 que Mbappé a rencontré la petite-fille de Johnny Hallyday. Un évènement lors duquel elle s’était fait remarquer en portant une tenue noire et blanche, alors que les invités de la soirée devaient venir en rouge… Cette boulette aurait fait craquer Mbappé, d’après le magazine Voici. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle pourrait plaisir aux supporters du PSG… ou pas. Car Mbappé va peut-être profiter de son potentiel départ à Real Madrid en 2022 pour vouloir s’installer avec son amoureuse, alors qu’il vit toujours avec ses proches du côté de Paris.