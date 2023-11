Mbappé attaqué dans le vestiaire, ça a chauffé au PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Luis Enrique a surpris tout le monde en s'en prenant courtoisement à Kylian Mbappé, malgré le triplé de ce dernier à Reims. L'entraîneur du PSG n'a probablement pas fait cela au hasard.

Jamais un entraîneur du Paris Saint-Germain n’avait osé s’attaquer à Kylian Mbappé, d’autant plus après une masterclass du numéro 7. Dans la foulée du triomphe du PSG à Reims, qui permet au club de la capitale de passer en tête de la Ligue 1, Luis Enrique a fait savoir que malgré les trois buts signés Mbappé, il attendait de son attaquant vedette qu’il participe plus au jeu. « Je ne suis pas vraiment content de Kylian Mbappé aujourd’hui. Je n’ai rien à dire à propos des buts. Mais, il peut davantage aider l’équipe, de différentes manières. C’est un joueur de classe mondiale, nous en voulons plus. Je vais lui parler de cela en priorité dans le cadre privé », a prévenu, sur Prime Vidéo, le technicien espagnol. Des propos explosifs qui ne doivent rien au hasard, révèlent Hugo Delom et Arnaud Hermant dans l’édition dominicale de L’Equipe.

Mbappé critiqué après la défaite à Milan

🗣 @LUISENRIQUE21 : "Je ne suis pas vraiment content de Kylian aujourd'hui." 😳#SDRPSG pic.twitter.com/rA3lblk5yz — Prime Video Sport France (@PVSportFR) November 11, 2023

Les deux journalistes précisent que dans la foulée de la défaite du Paris Saint-Germain à Milan en Ligue des champions, match durant lequel Kylian Mbappé a été particulièrement transparent, certains de ses coéquipiers se seraient plaints de son attitude et du fait que le champion du monde 2018 joue d’abord pour lui plutôt que pour le collectif. « Les jours qui ont suivi le revers à Milan ont alimenté, en interne, les discussions sur le rôle, le placement et les choix de Mbappé. Avec cette impression tenace de certains de ses coéquipiers qu'il joue avant tout, pour lui », explique le duo du quotidien sportif. Ce n'est évidemment pas la première fois qu'un tel reproche est fait à Kylian Mbappé, souvent pointé du doigt pour avoir un ego démesuré.

Mais ce serait toutefois une grande première si effectivement au sein même du vestiaire parisien, la grogne soit montée d'un cran, malgré les départs de Neymar et Lionel Messi lesquels avaient le sentiment de jouer au Mbappé Saint-Germain. Et ce ne sont pas les propos de l'actuel meilleur buteur de Ligue 1 qui permettront de décoller cette étiquette qui commence à lui coller à la peau. « En toute humilité, je n'ai pas besoin de bien jouer pour marquer, mais ce que je veux, moi, c'est bien jouer et marquer », a lancé Kylian Mbappé après son triplé contre Reims.