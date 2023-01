Mbappé comparé à Neymar, Riolo explose de colère

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Actuellement parti prendre quelques jours de repos, Kylian Mbappé fait l'objet d'une étonnante polémique. Le joueur du PSG et de l'équipe de France est accusé de ne pas avoir un comportement sérieux.

« Mbappé il a voulu faire le mec déterminé a revenir direct après la coupe du monde tout ça pour prendre 10 jours de vacances pour aller voir la NBA mdr ». Depuis que l’on a vu la star française du PSG au bord du parquet pour assister au match de NBA entre les Nets et Spurs, Kylian Mbappé fait l’objet de quelques messages qui remettent en cause son engagement avec le Paris Saint-Germain, la presse sportive espagnole se faisant un malin plaisir à souligner ces critiques émises en France à l’encontre du vice-champion du monde. Jusque-là, les choses sont restées calmes, mais lorsque les propos d’un auditeur de l’After Foot ont été rapportés aux oreilles de Daniel Riolo, ce dernier est monté dans les tours. Notamment parce que Gilbert Brisbois a osé parler de Neymar, en expliquant que le joueur brésilien était toujours attaqué sur ses vacances au Brésil. Trop c’est trop.

Mbappé n'est pas Neymar, c'est un scandale

Pour Daniel Riolo, il est honteux de comparer le comportement de Kylian Mbappé et celui de Neymar. « Je ne comprends pas pourquoi on lui reproche de partir à New York, il fait ce qu’il veut. Kylian Mbappé a des vacances, il ne part pas entre deux matchs, il ne part pas sans l’accord du club. Il a 10 jours de vacances post-Coupe du Monde, car il était revenu très vite afin de faire les deux matchs de reprise contre Strasbourg et Lens. Qu’il parte en jet privé, en montgolfière ou en ce qu’il veut pour être avec son pote Hakimi et aller voir un match de basket, il fait ce qu’il veut. On ne va quand même pas reprocher à Mbappé un manque de professionnalisme ! On ne peut pas comparer un Neymar, qui montre un manque de professionnalisme depuis des années, qui a tout démontré en matière de catastrophisme professionnel, et un Mbappé qui est un exemple de professionnalisme. Ne mettez pas les deux mecs dans la même phrase. Ceux qui écrivent ça sont vraiment des idiots ! », s’est enflammé le journaliste, visiblement ulcéré que l’on puisse s’en prendre au numéro 7 du Paris Saint-Germain.