Mbappé boss du PSG, le vestiaire du Kylian Saint-Germain hallucine

Jeudi soir, une nouvelle tempête a soufflé sur le PSG avec le message de Kylian Mbappé, lequel a publiquement critiqué la communication du club parisien après la publication d'un clip publicitaire pour les réabonnements au Parc des Princes.

En colère après le clip pour la campagne de réabonnement 2023-2024 du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a publiquement dézingué son club. « A aucun moment je n'ai été informé de la teneur de l'entretien avec mon interlocuteur. Cela ressemblait à une interview basique lors d'une journée marketing du club. Je ne suis pas en accord avec cette vidéo publiée. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l'image individuelle. Le PSG est un grand club et une grande famille mais il n'est surtout pas le Kylian Saint-Germain » a pesté Kylian Mbappé, qui ne savait pas que son interview allait servir pour mettre en scène le clip de réabonnement et qui l’a appris en visionnant la vidéo.

Dans ce clip de moins d’une minute et trente secondes, le nouveau capitaine de l’Equipe de France est sans conteste le joueur le plus mis en avant, preuve d’une influence plus grande que jamais dans la capitale française. Le « Kylian Saint-Germain », qu’il combat malgré lui, est pourtant en train de faire jaser dans le vestiaire. En effet, L’Equipe dévoile dans son édition du jour que certains joueurs en privé confient qu’ils n’ont jamais vu un club accorder autant de pouvoir à un seul et unique joueur.

Le pouvoir de Mbappé au PSG sidère le vestiaire

Le salaire de Kylian Mbappé est en cause mais pas seulement : le choix de Luis Campos puis celui de Christophe Galtier a été perçu par certains joueurs comme un cadeau des dirigeants à Kylian Mbappé. Dans les colonnes du quotidien national, le journaliste Lionel Dangoumau égratigne le numéro 7 du PSG, lequel n’aurait pas du s’exprimer publiquement sur un sujet aussi secondaire alors que son équipe traverse une très mauvaise passe et une fin de saison compliquée, remettant même en cause le titre de champion de France à la fin de la saison.

« Kylian Mbappé a le droit de se préoccuper de la juste représentation de tous ses partenaires sur les vidéos du PSG mais c'est quand même un peu tard pour trouver que, alors là vraiment, on en fait beaucoup trop sur lui. Au moment où son équipe traverse une grave crise sportive, les responsabilités que lui confère son statut commandaient une plus grande discrétion, sur un sujet aussi banal de la vie du club » juge-t-il avant de conclure.

Le PSG devient réellement le Kylian Saint-Germain

« Naïvement, on se demandait même, dans l'après-midi de jeudi, si le PSG allait oser sanctionner Mbappé, en prélevant par exemple une partie de sa prime d'éthique. Quand un joueur commet un écart de conduite, c'est en général à ça qu'elle sert. En fait, c'est même sa seule raison d'être. On a appris, un peu plus tard, que le PSG avait reconnu des erreurs auprès de Mbappé. Si ce n'est pas le Kylian Saint-Germain, ça y ressemble quand même beaucoup ». Et cela déplait de plus en plus à certains de ses coéquipiers au PSG.