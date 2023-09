Mbappé Ballon D'or, le PSG commence le forcing

Dans : PSG.

Le 30 octobre 2023, la cérémonie du ballon d'or sera lancée. Comme en 2018, Kylian Mbappé est évoqué parmi les outsiders. Son président au PSG, Nasser al-Khelaïfi, y croit réellement.

Auteur d'un excellent début avec 8 buts inscrits en seulement 5 matchs disputés, Kylian Mbappé est sur la même dynamique que la saison passée. S'il n'a toujours pas remporté la Ligue des Champions, le Français a une nouvelle fois atteint la finale de la Coupe du monde, compétition où il a terminé meilleur buteur avec 8 réalisations. Toutefois, Lionel Messi ainsi qu'Erling Haaland semblent avoir une légère longueur d'avance sur lui. Cela n'empêche pas Nasser al-Khelaïfi de rêver à un sacre de son joueur. Tout comme Achraf Hakimi, le Qatari estime que Kylian Mbappé mérite de remporter le ballon d'or. À l'occasion d'une conférence de presse, samedi 23 septembre, à Poissy, le président du PSG a été particulièrement dithyrambique envers le joueur de 24 ans.

Nasser l'assure, Mbappé est le meilleur joueur au monde

« Nous avons le meilleur joueur du monde et pour moi, il mérite le Ballon d'Or. Je suis fier de ce qu'il fait » a avoué Nasser al-Khelaïfi concernant les chances de Kylian Mbappé pour soulever la fameuse récompense, qu'il convoite tant. L'échéance approche et l'ancien Monégasque devrait selon toute vraisemblance être présent à la cérémonie. Il y a de fortes chances pour que le capitaine de l'équipe de France termine sur le podium du ballon d'or. Ce qui serait sa meilleure place puisqu'il n'a atteint qu'une quatrième place, en 2018, après le sacre des Bleus en Russie. Haaland qui a tout raflé avec Manchester City et Messi qui a gagné la Coupe du monde, sont tous les deux favoris alors que Kylian Mbappé est outsider. Mais Nasser Al-Khelaïfi pense que c'est son attaquant qui mérite de gagner.