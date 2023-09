Mbappé au Real Madrid, le roi de Paris entre en jeu

Dans : PSG.

Kylian Mbappé est toujours lié de près ou de loin au Real Madrid. En fin de contrat en juin 2024 avec le PSG, le champion du monde est toujours en réflexion. Le champion de tennis Rafael Nadal, recordman de victoires à Roland-Garros et futur dirigeant du club merengue, annonce la couleur.

Le PSG et Kylian Mbappé ont vécu un été mouvementé. Le club de la capitale a refaçonné son effectif quand le champion du monde 2018 est resté flou sur son avenir. En fin de contrat en juin 2024, l'ancien de Monaco ne voulait pas prolonger. C'est d'ailleurs toujours le cas. Mais selon Fabrizio Romano, sa réintégration dans le groupe du PSG est due au fait que le capitaine de l'équipe de France ait renoncé à une prime qu'il pouvait toucher en fin d'année. La tendance n'est donc pas du tout à une prolongation mais bien plutôt à un départ au Real Madrid lors de la prochaine intersaison. En tout cas, dans la capitale espagnole, on se prépare déjà à l'accueillir. Rafael Nadal ne dira pas le contraire.

Mbappé au Real, Nadal a hâte

Lors d'un entretien accordé à Movistar+, l'homme aux 22 tournois du Grand Chelem, dont 13 à Paris, n'a pas caché sa volonté de voir venir Mbappé au Real Madrid le plus rapidement possible. « Les Madrilènes ont également fait un recrutement spectaculaire comme Bellingham, mais il serait utile d’avoir plus d’attaquants. J’accueillerai Mbappé à bras ouverts. Qui n’aime pas Mbappé ? Mais il n’a aucune obligation de venir quand nous, les fans, le lui demandons. S’il vient, je lui en serais reconnaissant, pas rancunier », a notamment indiqué Rafael Nadal, que l'on dit pouvoir prendre la succession de Florentino Pérez dans quelques années lorsqu'il aura raccroché la raquette. A ce sujet, le tennisman a terminé : « Je n’ai pas ce rêve, mais j’aimerais bien. Mais pour l’instant, il n’y a rien à dire, parce que nous avons le meilleur président possible. Ensuite, la vie prend de nombreux virages et il faut se demander si l’on est capable de faire certaines choses. Je ne pense pas que je remplisse les conditions pour en être un ». Encore un peu de patience donc pour les fans merengue, qui pourraient assister à de grands changements plus vite que prévu.