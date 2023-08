Mbappé au Real, le Qatar chambre à mort

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Les chances de voir Kylian Mbappé rejoindre le Real Madrid sont quasiment nulles, même si certains médias espagnols entretiennent la flamme. Cela amuse beaucoup au Qatar, où on demande à Florentino Pérez de mettre la main à la poche.

A désormais un peu plus de 24 heures de la fin du marché des transferts, Kylian Mbappé n’est pas en train de vider son casier et de boucler ses valises pour s’envoler vers la capitale espagnole. Malgré un énorme coup de chaud au début de l’été, l’attaquant français se prépare à passer comme prévu la saison au PSG. Depuis la fin de la première journée et le match délicat à Lorient, les tensions se sont apaisées et le numéro 7 est revenu dans le groupe de Luis Enrique. Sans qu’aucune amélioration visible sur son contrat ne soit apposée. Résultat, alors que la situation s’est calmée, Mbappé va boucler le mercato en restant sous le maillot parisien, tout en étant désormais en fin de contrat à l’issue de l’exercice en cours. La possibilité qu’il rejoigne le Real Madrid gratuitement existe encore. Même si, à l’heure actuelle, Florentino Pérez n’ose absolument plus rien dire sur ce dossier. Le coup de froid de l’an dernier est toujours vivace, tout comme le volte-face de cet été où le PSG semblait prêt à ouvrir la porte à un transfert de son joyau.

Real ou PSG, Mbappé est prêt à tout

صديقي فلورونتينو بيريز .. ماذا تنتظر ؟ قدم عرض يليق بكيليان مبابي .. وأحصل على اللاعب مباشرة 🔥.. — محمد الكعبي (@Qatari) August 31, 2023

Ce n’est désormais plus le cas, et ils ne sont plus très nombreux à croire en un transfert de Mbappé au Real dans les prochaines heures. C’est pourtant le cas de quelques médias en Espagne, qui persistent et signent en ce sens. Le journal Voz Populi affirme ainsi que, du côté du joueur, tout est prêt pour signer au Real, en cas d’accord entre les deux clubs. L’international français veut visiblement être paré à toute éventualité, et son clan a ainsi dressé les grandes lignes de son futur contrat si son départ devait se faire. Le plus dur reste évidemment à faire, à savoir débuter les négociations entre le Real et le PSG. Il suffirait que Nasser Al-Khelaïfi laisse entendre à son homologue espagnol qu’une offre pourrait être écoutée, pour précipiter dans la foulée une proposition financière de la part de la Casa Blanca. Mais pour le moment, si les deux camps se sont approchés parfois, aucun montant n’a jamais filtré, et démarrer les négociations aussi tardivement semble bien hypothétique.

Pas de quoi faire trembler le PSG, ses supporters et ses dirigeants. Et même du côté du Qatar, on s’amuse de cette situation où le Real Madrid risque une nouvelle fois de terminer le bec dans l’eau, alors que les socios estiment qu’il fallait faire un effort pour recruter un attaquant de grand standing cet été. Ainsi, journaliste bien connu sous le nom de Qatari sur X (ex-Twitter), ce proche de la famille de l'Emir a interpellé Florentino Pérez directement pour faire cette fameuse offre au PSG qui permettrait de récupérer Kylian Mbappé. « Mon ami Florentino Perez... Qu'est-ce que tu attends ? Faites une offre digne de Kylian Mbappé... et obtenez directement le joueur », a lancé Mohammed Saeed Alkaabi, qui laissait entendre avec une pointe de provocation, que tout est encore jouable. Une offensive de dernière minute ne semble en tout cas prévue à l’heure actuelle dans les bureaux du Real Madrid, où le nom de Kylian Mbappé ne fait pas beaucoup rire.