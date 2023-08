PSG ‍: Al-Khelaïfi refuse d’évoquer une prolongation de Mbappé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le président du PSG a pris la parole après de longues semaines de silence, afin de se féliciter du beau tirage de son club en Ligue des Champions, tout en abordant, jusqu’à une certaine limite, la situation de Kylian Mbappé, pressenti pour prolonger.

Sollicité par RMC après le tirage au sort de la Ligue des Champions, qui a vu le PSG tomber dans un groupe très relevé avec Dortmund, le Milan AC et Newcastle, Nasser Al-Khelaïfi s’est réjouit de vivre ces belles affiches pour la première partie de saison à venir. Avec un effectif qui peut encore se renforcer, le président parisien s’attend à vivre de grands matchs, et il adore ça. D’autant plus qu’il en a été sevré ces dernières années, sachant que le Paris SG n’a pas réussi à atteindre ses objectifs très élevés sur le plan européen.

« C'est un groupe compliqué, mais c'est la meilleure compétition de clubs en Europe et même au monde. On aime toujours cette compétition et le fait de jouer de grands matches, les joueurs, le staff, le coach, vous aussi les médias… Il y a de l'ambition, de la motivation. Ce tirage va obliger tout le monde à être prêt hier, pas demain (sourire), être professionnel, donner, travailler. Depuis le début de la saison, on sent qu'il y a quelque chose de différent, avec un style de jeu offensif, ce qu'on aime, ce que les supporters aiment, vous aussi dans les médias. On est content du début de saison. Il y a encore beaucoup de travail, beaucoup à donner, mais on est très content de jouer six grands matches contre de grands clubs, les Anglais de Newcastle, Milan en Italie ou Dortmund… Ce seront de grands matches, c'est une bonne nouvelle pour nous, pour être prêts et jouer des matches offensifs, c'est magnifique », a livré un Nasser Al-Khelaïfi qui rêve comme chaque année de tirer un trait sur la déception de la saison précédente.

Le PSG mise encore gros au mercato

Mais l’autre actualité bouillante du PSG, outre la Ligue des Champions, c’est aussi l’avenir de Kylian Mbappé. Et ce sujet-là, contrairement à ce qu’on aurait pu penser, le président qatari ne l’a pas esquivé. Pas de prolongation imminente selon lui, mais le Paris SG a le temps de voir avec son attaquant vedette, avec une saison entière pour le convaincre de rester plus longtemps. « On a plus de 24h. Kylian est un joueur du PSG. On a de très bonnes discussions avec lui, c'est un joueur magnifique, comme personne et comme professionnel. On a discuté avec le reste de sa famille. Il reste plus de 24h pour le mercato. On va travailler, essayer de faire quelque chose. Si on peut, pourquoi pas. Sinon, on est prêt, on est bien. Une prolongation ? Je ne veux pas parler de ça », a livré Nasser Al-Khelaïfi, qui refuse d’aborder le sujet le plus sensible, à savoir l’avenir sur le moyen terme de son prodige. Car on l’aura bien compris, pour le boss du PSG, il est impensable de voir KM7 s’en aller dans les prochaines heures, surtout que le Real Madrid n’osera probablement pas faire une offre.