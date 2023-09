Mbappé à Manchester United, Madrid va craquer

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le feuilleton est désormais clos, Kylian Mbappé va rester au PSG une saison de plus. Mais rien ne dit pour l’instant que le capitaine de l’Equipe de France va prolonger au-delà de juin 2024 en faveur du club parisien.

Écarté du groupe dirigé par Luis Enrique durant une partie de la préparation, Kylian Mbappé a été réintégré au lendemain de la première journée, un match nul à domicile contre Lorient (0-0). Depuis, le capitaine des Bleus a mis tout le monde d’accord avec trois buts en deux matchs face à Toulouse puis Lens et s’impose de nouveau comme le leader d’une attaque toute neuve aux côtés d’Ousmane Dembélé, de Gonçalo Ramos ou encore de Bradley Barcola. A plus long terme, l’avenir de Kylian Mbappé reste toutefois incertain au plus haut point.

Pour l’heure, « KM7 » reste sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024 et rien ne dit qu’il prolongera au-delà de cette date. Le Real Madrid est toujours extrêmement attentif à la situation et à priori, Florentino Pérez tentera une approche pour recruter Kylian Mbappé dans un an, dans le cas où ce dernier ne prolonge pas. A en croire les informations du Daily Mirror, le club de la Casa Blanca ne sera néanmoins pas tout seul sur le dossier. Et pour cause, le tabloïd anglais révèle que Manchester United suit également de très près la situation de Kylian Mbappé et encore plus depuis que le Qatar est l’un des deux favoris pour le rachat des Red Devils.

Manchester United prêt à tenter le coup Mbappé

Pour le Daily Mirror, Manchester United rêve de Kylian Mbappé et songe de manière très sérieuse à soumettre une proposition à l’international français afin que ce dernier rejoigne la Premier League en juin prochain. Reste maintenant à voir de quoi sera fait l’avenir de l’imprévisible joueur du PSG et de l’Equipe de France, capable de claquer la porte du jour au lendemain ou au contraire de prolonger son bail à Paris d’une ou plusieurs années. L’avenir nous le dira mais sans surprise, Kylian Mbappé sera extrêmement convoité en juin prochain, du Real Madrid à Manchester United en passant sans doute par de nombreuses autres destinations.