Mbappé à Madrid, tout est faux et ça l'énerve

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé n'ont pas réagi à l'annonce par un site proche du club de la capitale d'un accord pour la vente du vice-champion du monde français au Real Madrid. Mais, certaines voix crient à l'imposture.

Le mercato estival 2023 doit encore durer un peu plus de deux mois, mais c’est déjà le feu dans un dossier majeur, celui de Kylian Mbappé. L’attaquant parisien a provoqué un séisme il y a deux semaines en révélant qu’il avait refusé de prolonger son contrat avec le PSG jusqu’en 2025. Autrement, où il partira libre dans un an ou alors les dirigeants parisiens doivent le vendre cet été. Et dans la foulée de cette annonce sur l'option de prolongation, Mbappé a confirmé qu’il avait bien l’intention de jouer avec les champions de France lors de la saison 2023-2024 et nulle part ailleurs.

Cependant, le site PSG Community a déclenché la foudre en affirmant que l’Emir du Qatar avait finalement accepté de céder la star tricolore au Real Madrid pour un montant global de 250 millions d’euros. Un prix historique pour un footballeur à un an de la fin de son contrat. Mais un insider, qui avait frappé fort l’an dernier concernant Kylian Mbappé, renverse toutes ces rumeurs.

Seul contre tous, Sabri avait annoncé très tôt en 2022 que Mbappé n’irait pas à Madrid alors que tout monde annonçait un accord. En 2023, malgré l’annonce du site parisien, l’insider crie à la fake news. « L’info qui circule sur Mbappé est complètement fausse, c'est une pure fake news mais surtout une pure invention sur toute la ligne. Mbappé n’est pas à vendre, en tout cas cet été, il ne bougera pas soyez en sûr et il n'il n'y a aucune négociation avec le Real Madrid à l’heure actuelle. L’émir n’a pas ouvert la porte comme ça le prétend, mais plutôt pour que Mbappé active l’option. D’ailleurs la réunion de mercredi était plutôt pas mal et le club n’a surtout pas parlé avec Florentino Perez d’argent ou de transfert etc. Pour finir, je le répète, la réunion de mercredi était plutôt pas mal, elle s’est bien déroulée et ne consiste pas du tout à un départ de Mbappé cet été, loin de là », prévient Sabri, qui prend donc encore une fois le contrepied de l’avis général.

Mbappé out ou pas, la bataille des insiders

A l'occasion d'une émission sur Twitch, PSG Community a confirmé la totalité de ses révélations, repoussant l'idée de voir Kylian Mbappé sous le maillot parisien la saison prochaine en Ligue 1 et en Ligue des champions. Cela n'a toutefois pas totalement convaincu les médias espagnols, lesquels n'ont pas du tout les mêmes informations en provenance du Real Madrid. Nombreux sont ceux qui font confiance à Florentino Perez lorsque ce dernier a confié la semaine passée à un supporter des Merengue qu'il n'y aurait plus de renfort majeur lors de ce mercato 2023.