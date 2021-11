Mauro Icardi, un divorce du PSG pour garder Wanda Nara

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En pleine crise familiale, Mauro Icardi semble prêt à tout pour conserver son épouse et agent, Wanda Nara. Au point même de dire adieu au Paris Saint-Germain.

Tandis que ses compatriotes Lionel Messi et Angel Di Maria tenteront la semaine prochaine de qualifier leur pays pour le Mondial 2022 au Qatar lors d’un match au sommet contre le Brésil, Mauro Icardi est lui dans un autre challenge, à savoir réussir à conserver son épouse. Tandis que le numéro 9 du PSG multiplie les gestes et les attentions à destination de Wanda Nara, qu’il a trompé dans un hôtel parisien en septembre dernier et a été pris par la patrouille, le club de la capitale souhaite de son côté que l’ancien joueur de l’Inter Milan redevienne footballeur. Face à cette tension croissante avec Leonardo et Nasser Al-Khelaifi, l’attaquant pourrait décider de tourner le dos à sa carrière parisienne afin de revenir en Italie pour ramener un peu de calme au sein de sa famille. Car si le feuilleton Icardi-Wanda Nara peut faire sourire, le couple a des enfants, et tout ce déballage n’est pas vraiment à la gloire de leurs parents.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)

Selon Footmercato, la tentation est désormais grande pour le footballeur de 28 ans de demander aux dirigeants parisiens de le laisser définitivement partir lors du prochain mercato d’hiver, Mauro Icardi étant prêt à revoir son salaire à la baisse afin d’aboutir à un accord avec un club de Serie A, conscient qu’aucune formation italienne ne pourra lui offre les 10 millions d’euros qu’il gagne actuellement chaque saison au PSG. Pour Mauro Icardi, la volonté de ressouder sa famille passe au-dessus de ces considérations, et il est désormais temps de changer de cap, le numéro 9 étant un deuxième choix pour Maurice Pochettino. Cependant, le club français, qui a dépensé 70 millions d'euros pour recruter Icardi, ne fera pas cadeau de ce dernier, et il faudra une vraie offre sérieuse en janvier afin de valider le départ de ce dernier. A cette heure, les offres ne se bousculent pas sur le bureau de Nasser Al-Khelaifi, même si la Juventus pourrait débarquer dans ce dossier. A Wanda Nara de gérer tout cela au moment où le couple passe du bon temps à Dubaï. Le PSG appréciera.