Mauro Icardi et Wanda Nara, la photo qui fait scandale !

Tandis que l'on ne sait pas encore s'il fera le déplacement avec le PSG dimanche à Marseille, Mauro Icardi a encore dérapé sur les réseaux sociaux, tandis que l'avocate de Wanda Nara pourrait arriver à Paris.

Une semaine après le départ fracassant de Wanda Nara de Paris suite aux révélations sur l’infidélité supposée de Mauro Icardi, le feuilleton connaît désormais un épisode par jour. Sportivement, l’attaquant argentin a repris l’entraînement avec ses coéquipiers du PSG, l’ancien joueur de l’Inter prenant même la peine de s’expliquer devant ses coéquipiers dans l’intimité du vestiaire du Camp des Loges. Mauricio Pochettino devrait annonce dans les prochaines heures, si Icardi sera en état sur le plan mental pour faire le voyage jusqu’au Vélodrome où le Paris Saint-Germain affrontera l’Olympique de Marseille dimanche soir. En attendant, le natif de Rosario semble totalement en roue libre concernant sa relation avec son épouse.

DE NO CREER: La PICANTE FOTO HOT de Mauro Icardi y Wanda Nara en LA CAMA que TUVO QUE BORRAR de Instagram



VIDEO: https://t.co/ZvUu4vCqvC pic.twitter.com/45tY3bCwZW — @EstoPasoEnLaTv (@EstoPasoEnLaTv) October 23, 2021

Tandis que cette dernière est revenue à Paris, Mauro Icardi a mis en ligne via Instagram une story prise dans son lit où on le voit avec Wanda Nara pour le moins dévêtue et dans une pose assez intime. Et pour ajouter au buzz, l’attaquant argentin du PSG a commenté sa photo : « Quand tu es en mode célibataire sur Instagram, mais que la nuit tu viens demander pardon !! Où en est Wanda Icardi ? Ce n’est pas clair », puis il a conclu son intervention d’un « je vais dormir, bonne nuit les gens ». Tout cela évidemment relayé à des millions de followers…avant que subitement tout disparaisse, et notamment la photo prise dans son lit. Après ce premier délire, Mauro Icardi a ensuite cessé de suivre Wanda Nara sur Instagram, alors que depuis mercredi le coéquipier de Neymar, Mbappé et Messi avait cessé de suivre tout le monde…sauf son épouse.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)

Du côté de Wanda Nara, à l’exception d’une photo prise quelques heures avant, sous sa douche, avec un tatouage d’un avion bien visible, c’est Ana Rosenfeld, amie et avocate en Argentine de la femme de Mauro Icardi qui a fait savoir qu’elle prenait l’avion sans dire si elle débarquait en Europe afin de régler l’énorme contentieux entre le numéro 9 du Paris Saint-Germain et son épouse-agent. Du côté des dirigeants du club de la capitale, on a probablement le désir que ce feuilleton se termine très vite, car cela devient gênant, Mauro Icardi étant censé être un footballeur professionnel, ce qui n'est plus vraiment le cas depuis une semaine.