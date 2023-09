Martín Zubimendi, le PSG a déjà oublié Marco Verratti

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Marco Verratti n'est désormais plus un joueur du PSG. L'Italien laisse un grand vide au milieu de terrain même si Luis Enrique a déjà un plan en tête pour le remplacer.

Le PSG a réalisé de gros changements cet été sur le marché des transferts. Parmi les joueurs à être partis, on peut citer Leo Messi, Sergio Ramos, Neymar Jr ou encore Marco Verratti. L'Italien, après 11 années passées au club, n'a pas été retenu par sa direction, qui désirait passer à autre chose avec l'arrivée de Luis Enrique. D'ailleurs, si l'Espagnol se montre confiant avec l'effectif qu'il a à disposition, il commence déjà à travailler sur certaines pistes pour le mercato hivernal. En effet, l'ancien du Barça veut remplacer Marco Verratti et vise un crack de Liga.

Luis Enrique a un plan en tête

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par MARTIN ZUBIMENDI (@martin_zubimendi)

Selon les informations de Todo Fichajes, le PSG a coché le nom de Martín Zubimendi pour venir prendre la place laissée vacante par l'Italien. Agé de 24 ans, le joueur de la Real Sociedad est déjà une valeur sûre de son équipe. Aussi, il est international espagnol depuis 2021. Les Basques ont fixé une cause à 60 millions d'euros pour le lâcher, soit un peu plus que le montant récupéré par le Paris Saint-Germain dans la vente de Marco Verratti à Al-Arabi. Le média précise que cette piste Zubimendi est validée et même initiée par Luis Enrique, qui adore son profil. Des contacts ont déjà été pris avec son agent et ce dernier a été informé qu'il existe une volonté du club de la capitale de payer la clause. Pour Todo Fichajes, il n'est pas à exclure donc que Martín Zubimendi débarque dans la capitale française dès l'hiver prochain. En attendant, le PSG va devoir faire avec les moyens du bord et espérer ne pas avoir à déplorer trop de blessures au sein de son entrejeu, alors qu'une série de matchs périlleux pointe le bout de son nez.