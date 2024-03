Marquinhos viré, le PSG n'a plus peur

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a encore beaucoup d'ambitions en cette seconde partie de saison. Le club de la capitale devrait ensuite faire un petit ménage l'été prochain au mercato.

Au PSG, on peut souffler un peu après la qualification en quarts de finale de la Ligue des champions. Les hommes de Luis Enrique ont affiché un bel état d'esprit. Kylian Mbappé, de son côté, a planté un doublé et fait taire les critiques à son sujet. Du moins pour quelque temps. Comme l'a dit Luis Enrique récemment en conférence de presse, il pense que son équipe sera encore meilleure la saison prochaine. Et cela sous-entend sans Mbappé mais aussi d'autres joueurs. Dans son groupe, l'Espagnol ne veut que des titulaires et les statuts s'en voient bouleversés. Marquinhos a par exemple moins de temps de jeu. Et il pourrait bien finir par quitter le club de la capitale l'été prochain lors du marché des transferts.

Marquinhos, le PSG n'est pas fermé

Selon les informations de L'Equipe, Marquinhos pourrait quitter le navire l'été prochain. Une porte de sortie sera en tout cas ouverte pour le capitaine du PSG, rare rescapé de la première époque de QSI. En cas de départ, ce serait un vrai coup de tonnerre mais aussi la possibilité pour le Paris Saint-Germain de recruter de nouveau à son poste. Autre joueur à se voir désigné la sortie l'été prochain : Nordi Mukiele. Le latéral droit était déjà proche de rejoindre le Bayern Munich cet hiver et le PSG n'est pas totalement convaincu par son avenir au sein du club. L'émergence de Lucas Beraldo rassure aussi la direction du PSG, bien décidée à miser sur l'avenir et à changer certaines mentalités. Si la porte est ouverte pour un départ de Marquinhos, ce dernier reste encore loin d'être acté, alors que l'ancien de Roma est encore sous contrat avec les champions de France jusqu'en juin 2028.