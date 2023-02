Marquinhos scandalise le PSG, son avenir menacé

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Tandis que sa prolongation de contrat au Paris Saint-Germain est imminente, Marquinhos a perdu l'ensemble de son crédit auprès des supporters en l'espace de quelques minutes à Monaco.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024, Marquinhos et ses représentants négocient actuellement une prolongation avec le club de la capitale où il est arrivé en 2013. Plusieurs médias ont annoncé que le défenseur central brésilien était proche de signer avec Paris où Nasser Al-Khelaifi a le désir de le conserver jusqu’à la fin de sa carrière. Mais à 28 ans, le capitaine des champions de France a réussi un vrai exploit, celui de se mettre quasiment la totalité du Parc des Princes à dos. A Monaco, outre un match désastreux, on a retrouvé le Marquinhos version Brésil, à savoir avec un mental en carton. Si après l’élimination du Mondial, le joueur du PSG et de la Seleçao s’était enfermé deux semaines dans une chambre d’hôtel avec sa famille, laissant le soin à sa femme de communiquer, au stade Louis II il a donné une image encore moins glorieuse.

Marquinhos n’a pas les nerfs d’un capitaine

Marquinhos a d’abord demandé à ses coéquipiers de ne pas se présenter face aux supporters après la rencontre, un ordre du capitaine qui n’a pas été suivi par Gianluig Donnarumma, et deux ou trois jeunes joueurs, mais aussi par Presnel Kimpembe. Alors que ce dernier sortait d’une polémique sur le rôle de vice-capitaine, il a montré au titulaire du brassard qu’il fallait avoir du courage. Et comme si cela ne suffisait pas, Marquinhos s’est ensuite présenté en direct à la télévision, lâchant une phrase qui a remis de l’huile sur le feu. « Il faut le savoir, quand on est là, on laisse nos familles à la maison, on traverse des choses difficiles », a lancé le défenseur central devant un Thierry Henry stoïque. De quoi déclencher la foudre des réseaux sociaux, les supporters du Paris Saint-Germain n’étant plus vraiment décidés à laisser faire le capitaine du PSG.

Quand capitaine Presnel Kimpembe écoute les supporters… 💪🔴🔵 pic.twitter.com/2hadtcUqKB — Mookie (@MookieBarbu) February 11, 2023

Très vite, deux hashtags ont fleuri sur Twitter, #MarquinhosRendLeBrassard et #MarquinhosOut, et le défenseur brésilien n’a pas échappé à un déluge de critiques. « Simakan l'enterre dans tous les domaines depuis 3 ans. Ndicka est libre cet été, bref des excellents défenseurs y'en a et français en plus. Sauf que Nasser pense que Marquinhos est son fils… », « Tu peux m’expliquer le « on laisse nos familles à la maison ? » il aimerait que sa femme l’accompagne dans les vestiaires et sur la pelouse peut être ? », « Marquinhos est un fragile et un gentil par nature, qui choses incompatibles avec le poste de défenseur central. Maintenant la dépression c'est trop », l’ancien joueur de l’AS Rome a pris cher sur les réseaux sociaux, mais également dans les tribunes de Louis II. En effet, au moment où Presnel Kimpembe est venu faire face aux Ultras à Monaco, contrairement à ce qu'avait demandé son capitaine, ce dernier a reçu un message à transmettre à Marquinhos directement venu des tribunes par un supporter du PSG équipé d’un porte-voix et qui lui faisait face: « Marquinhos, ce trou du cul, ça fait dix ans qu’il est à Paris, il n’a pas honte de ce qu’il a dit à Marseille. Il a dit qu'il faut qu'on apprenne à perdre ? Il n'a pas la honte ? On est à Paris. »