Marquinhos blindé, le PSG touche au but

Tandis qu’un départ de Kimpembe est envisageable, le PSG a fait de Marquinhos un joueur intransférable au mercato.

Lassé par les clans dans le vestiaire du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison, Presnel Kimpembe envisage de quitter le club à la fin de la saison. Ce n’est en revanche pas le cas de Marquinhos. Et pour cause, le capitaine du PSG est un joueur intransférable aux yeux de sa direction, qui a refusé une offre XXL de Chelsea à hauteur de 85 millions d’euros l’été dernier selon L’Equipe. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo souhaitent écrire le futur du Paris SG avec Marquinhos et se donnent les moyens de conserver le Brésilien dans la capitale française. En effet, le journaliste Fabrizio Romano affirme qu’un accord est proche pour la prolongation de Marquinhos jusqu’en 2026 ou jusqu’en 2027.

Paris Saint-Germain have ready their new contract proposal for Marquinhos. Champions League and Ligue1 bonus will be included. It's only to be decided if new deal will be until June 2026 or 2027. 🤝🇧🇷 #PSG



But there's no doubt on his future: Marquinhos will stay. #Paris