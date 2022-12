Marquinhos au plus mal, le PSG va vite le consoler

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Buteur contre son camp face à Strasbourg (2-1) mercredi, le Brésilien Marquinhos poursuit sur sa mauvaise lancée entamée pendant la Coupe du monde 2022. Mais le défenseur central du Paris Saint-Germain devrait rapidement retrouver le sourire grâce à ses dirigeants.

Quand ça ne veut pas… Déterminé à relever la tête après le Mondial 2022, Marquinhos a de nouveau été malchanceux. Le défenseur central du Paris Saint-Germain a inscrit un but contre son camp face à Strasbourg, en déviant un centre d’Adrien Thomasson dans sa propre cage. Autant dire que le mauvais souvenir du Qatar a dû refaire surface dans son esprit. Lors du quart de finale perdu contre la Croatie (1-1, 4-2 t.a.b.), le Brésilien avait déjà touché la frappe du buteur Bruno Petkovic en fin de prolongation. Puis Marquinhos avait manqué sa tentative dans la séance de tirs au but.

Après Verratti, c'est au tour de Marquinhos

Ça commence à faire beaucoup pour le capitaine du Paris Saint-Germain, à qui l’arbitre Clément Turpin a refusé le doublé mercredi en accordant trop vite un penalty à Kylian Mbappé. Heureusement pour lui, la direction francilienne devrait rapidement lui annoncer une très bonne nouvelle. Après la prolongation officialisée de Marco Verratti, le club de la capitale pourrait bientôt acter celle de Marquinhos. Nos confrères de Goal affirment que les négociations entre le Paris Saint-Germain et le clan du joueur avancent bien.

La célébration de Marquinhos pic.twitter.com/f8H6m59tOs — Le Meilleur du PSG (@LMDPSG) December 28, 2022

La tendance annoncée va forcément ravir l’international auriverde. A plusieurs reprises ces dernières années, le Parisien sous contrat jusqu’en 2024 a émis le souhait de terminer sa carrière au Paris Saint-Germain. Les différentes convoitises ne l’ont jamais dévié de son objectif. Et ses supérieurs n’envisagent pas non plus de séparation. Cette nouvelle marque de confiance arrive au bon moment pour le défenseur central de 28 ans, qui pourrait prolonger de trois années supplémentaires, soit jusqu’en 2027.