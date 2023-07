Marquinhos à Al Nassr, le PSG met fin à la blague

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Marquinhos a une belle cote de popularité dans ce mercato. Al Nassr notamment veut le signer cet été mais cela semble compromis. Le PSG possède le Brésilien pour une longue durée et ne veut même pas discuter d'un transfert.

De plus en plus contesté au PSG, Marquinhos peut constater que sa popularité reste forte dans le monde du football. Le capitaine parisien est convoité par plusieurs clubs lors de ce mercato estival. Le plus entreprenant reste sans aucun doute Al Nassr. La formation saoudienne bénéficie de moyens financiers importants, désormais connus de toute l'Europe. De quoi peut-être donner envie à Marquinhos, lequel évolue à Paris depuis 10 ans maintenant. Mais, même si Al Nassr arrivait à séduire le défenseur brésilien, le PSG s'annonce comme un obstacle sérieux sur la route d'un transfert.

Marquinhos solidement verrouillé par le PSG

Le club parisien a peut-être ouvert la porte aux transferts de Kylian Mbappé et Marco Verratti en Arabie saoudite mais il n'en sera pas de même pour Marquinhos. Selon les informations de RMC Sport, le PSG ne laisse aucune chance d'espérer à Al Nassr dans le dossier. Le PSG mène la danse dans le dossier au vu du contrat longue durée de Marquinhos et il compte en profiter.

« Le défenseur de 29 ans a récemment reçu les intérêts de trois clubs. Parmi eux, Al Nassr s’est rapidement montré très intéressé par le capitaine parisien. Mais le club de la capitale se montre intransigeant : il n’ouvre pas la porte à un départ de Marquinhos. Pour la direction du PSG, sa situation est très claire, il veut et va rester à Paris alors que son nouveau contrat court jusqu’en juin 2027 », détaille RMC Sport. Al Nassr peut se préparer à explorer une autre piste car on voit mal le PSG plier financièrement devant le club saoudien.