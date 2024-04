Marquinhos 2028, le PSG avait encore menti

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le PSG a visiblement du mal à dire la réalité concernant la prolongation de contrat de ses joueurs. Après le fameux maillot Mbappé 2025, c'est également Marquinhos qui est concerné.

Fin juin 2023, le Paris Saint-Germain annonçait la prolongation de contrat de son emblématique capitaine, Marquinhos posant avec un maillot floqué 2028. Tout semblait donc clair concernant l'avenir du défenseur de 29 ans, sauf qu'une fois de plus le club de la capitale a légèrement réécrit l'histoire comme cela l'arrangeait. Car après le fameux Mbappé 2025, qui était en fait une prolongation jusqu'en 2024 avec une option d'une saison supplémentaire que seul le joueur pouvait lever, ce que Kylian Mbappé n'a pas fait, en fait Marquinhos n'avait prolongé que jusqu'en 2027 avec la possibilité de rester jusqu'en 2028 si l'ancien joueur de l'AS Rome le décidait. Et Le Parisien révèle que Marquinhos a finalement décidé de lever cette option à la fin du mois de décembre dernier et qu'il est donc désormais officiellement lié jusqu'en 2028 avec le Paris Saint-Germain.

Tout est bien qui se finit bien pour le PSG dans cette opération importante, car elle concerne un joueur qui ce mercredi contre le FC Barcelone devrait devenir celui ayant le plus porté le maillot du club de la capitale avec 436 matchs devant Jean-Marc Pilorget, lequel en compte 435. Cela aurait été regrettable d'apprendre que finalement l'international brésilien n'était pas lié jusqu'en 2028 avec les champions de France et qu'une fois encore Nasser Al-Khelaifi avait finassé pour communiquer dans son sens. Les supporters parisiens peuvent dormir tranquille, ils n'auront pas encore à vivre avec Marquinhos ce qu'il s'est passé depuis un an avec Kylian Mbappé, lequel avait accepté, comme le Brésilien, de poser en photo avec une date sur le maillot qui ne collait pas avec la réalité contractuelle.