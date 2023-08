Marco Verratti, très mauvaise surprise pour le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Marco Verratti a été prévenu la semaine passée que le Paris Saint-Germain ne comptait pas sur lui cette saison. Cependant, le milieu de terrain italien est moins déterminé à quitter le PSG que ne l'était Neymar.

Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos ont ouvertement décidé de hausser le ton cet été, d'abord en créant un loft, puis en multipliant les ventes. La semaine dernière, Neymar et Marco Verratti ont été informés directement par Campos, mais aussi par Luis Enrique qu'ils étaient priés de trouver un nouveau club s'ils voulaient jouer. Le Brésilien a bien compris le message et a accéléré son transfert en Arabie Saoudite. Et Neymar a même tenté de convaincre son coéquipier italien de le rejoindre aussitôt à Al-Hilal, ce qui pour l'instant n'est pas encore le cas. Pour les champions de France, le départ de Marco Verratti risque d'être nettement moins simple à gérer, car l'international transalpin n'est pas du tout décidé à mettre le cap vers Riyad.

Verratti pas en forme à son retour cet été ?

Tandis que certaines sources affirment depuis pas mal de temps que le milieu de terrain de 30 ans a déjà négocié un accord contractuel avec un club de Saudi Pro League, RMC révèle ce lundi que ce n'est pas du tout le cas. Marco Verratti a fixé comme priorité numéro 1 de rester en Europe, sauf que le PSG n'a reçu aucune offre réellement sérieuse pour un joueur qui a prolongé son contrat en décembre dernier. Paris est décidé à vendre Verratti, dont le retour après les vacances n'aurait pas été à la hauteur des attentes, sur le plan physique, mais ne le fera pas à n'importe quelle condition. Nasser Al-Khelaifi pense que, lassé d'être sur la touche, Petit Hibou finira par céder aux sirènes saoudiennes.

A presque deux semaines de la fin de ce mercato 2023 qui a vu le Paris Saint-Germain réussir à enfin vendre plusieurs joueurs, le natif de Pescara est la dernière épine dans le pied de Luis Campos. Mis sous pression par son club, qui sait que Marco Verratti a pour ambition de jouer l'Euro 2024 avec l'Italie et de convaincre son futur sélectionneur national, ce denier est probablement plus proche d'un départ en Arabie Saoudite que jamais, mais il faut encore qu'il l'accepte. Ce n'est pas encore le cas, mais chaque jour qui passe va l'inciter à réfléchir sur ce choix désormais de plus en plus évident. Sauf à rester chez les champions de France en attendant un éventuel miracle.