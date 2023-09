Marco Verratti part du PSG et brise le silence

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Marco Verratti va signer dans les prochaines heures à Al-Arabi, acceptant d'être poussé dehors par le PSG en cette fin de mercato. Une situation pesante pour lui, qu'il accepte de prendre le mieux possible.

Après des semaines de rumeurs, des jours d’hésitations, Marco Verratti a enfin trouvé son nouveau club. Ce n’est pas Chelsea, le FC Barcelone ou le Bayern Munich, qui étaient candidats pour sa venue pendant l’été mais ont tous reculé devant les exigences financières du Paris SG, qui tenait absolument à bien vendre son milieu emblématique. Le joueur qui tient le plus de prolongation de contrat dans l’histoire du club francilien a fini par se faire pousser dehors, Luis Enrique lui annonçant au coeur de l’été qu’il ne comptait pas sur lui cette saison. Résultat, après des touches en Arabie saoudite, c’est finalement dans le championnat qatari que Marco Verratti va signer dans les prochaines heures. Il est arrivé dans la nuit de lundi à mardi à Doha, afin de rejoindre le club de Al-Arabi SC. Accompagné de sa femme Jessica Aïdi et de son nouvel agent, l’ancien joueur et dirigeant du PSG Maxwell, le milieu de terrain s’est posé en terre qatarie et a confié son désir de savourer sa nouvelle vie et de découvrir un nouveau football.

Verratti retrouve Abdou Diallo au Qatar

#فيديو.. وصول ماركو فيراتي نجم منتخب #إيطاليا إلى مطار حمد الدولي تمهيدا للإنضمام إلى #العربي عقب توقيع الكشف الطبي - الثلاثاء - بمستشفى سبيتار pic.twitter.com/5155N093hC — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 11, 2023

« Je suis très content. J’ai hâte de commencer. J’espère qu’on va faire une grande saison, qu’on va avoir beaucoup d’envie et j’ai hâte de découvrir le stade, les supporters, le club, les coéquipiers et le coach », a-t-il glissé à la télévision locale Alkass. Marco Verratti va faire l’objet d’un transfert aux alentours de 45 millions d’euros bonus compris, alors que le Paris SG comptait initialement récupérer 80 millions d’euros. Cela reste néanmoins une très bonne vente pour un joueur qui sort d’une saison compliquée, et qui a été l’une des victimes de la révolution estivale parisienne. Il va désormais défendre les couleurs d’Al-Arabi, qui a commencé doucement le championnat qatari avec trois nuls en trois matchs. Il y retrouvera son coéquipier et ami du PSG Abdou Diallo, qui a lui aussi quitté Paris pour Doha cet été.