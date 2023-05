Marco Verratti éjecté du PSG, un premier amour se déclare

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Arrivé au PSG à seulement 19 ans, Marco Verratti n'a jamais découvert la première division italienne. Alors qu'il est vivement critiqué par les supporters parisiens, l'Italien pourrait se laisser tenter par une aventure en Serie A.

Ces derniers jours, les supporters parisiens ont manifesté leur mécontentement envers la direction du PSG ainsi que concernant le niveau de certains joueurs comme Lionel Messi, Neymar ou encore Marco Verratti. Ces joueurs n'ont pas apprécié le traitement qu'ils ont subi de la part des fans du PSG. Notamment Neymar qui est désormais ouvert à l'idée d'un départ du club de la capitale. La situation est identique pour Marco Verratti. Présent au club depuis 2012, le milieu de terrain est le joueur le plus ancien de l'effectif. Pourtant, son niveau de jeu laisse encore à désirer et l'Italien continue de commettre des erreurs comme lors du huitième de finale retour contre le Bayern Munich en Ligue des Champions. Face au mépris des supporters de Paris, Verratti songe sérieusement à quitter le club.

Verratti mal aimé au PSG, la Juventus pointe le bout de son nez

Selon les informations de TuttoMercatoWeb, la Juventus de Turin est attentive au dossier de Marco Verratti. La Vieille Dame aimerait profiter de l'imbroglio entre le joueur de 30 ans et le PSG pour récupérer le champion d'Europe. Verratti n'a jamais joué en Serie A et n'a connu que les divisions inférieures avec son club formateur de Pescara. A son arrivée à Paris, il était pourtant fortement courtisé par les Bianconeri, avant que Leonardo ne fasse un forcing payant. Un transfert semble être probable, notamment car le PSG est intéressé à l'idée de faire revenir Adrien Rabiot, en grande forme cette saison avec la Juventus. Le média italien avance que Verratti n'a pas apprécié le traitement qu'il a reçu des fans parisiens et que cela pourrait marquer une rupture. L'Inter Milan est également sur le coup. Reste à savoir si le PSG acceptera de vendre son milieu de terrain, évalué à 50 millions d'euros sur Transfermarkt et qui a récemment prolongé jusqu'en juin 2026 à Paris.