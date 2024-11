Manigance au Ballon d’Or, le PSG en danger

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid absent de la cérémonie du Ballon d’Or, un autre géant d’Espagne en a profité pour placer ses pions en vue d’un transfert vertigineux.

En plein coeur de la saison, le monde du football s’est tourné vers Paris lundi dernier pour connaitre le nom du meilleur joueur de la saison 2023-2024. Un trophée toujours très attendu et qui, pour la première fois depuis longtemps, a révélé une vraie surprise avec la victoire de Rodri, pour son importance dans le jeu de ses équipes (Manchester City et l’Espagne), plus que pour ses statistiques. Une issue que le Real Madrid n’a pas appréciée, ce qui a donné lieu à un boycott assez puéril de la part du club merengue, si habitué à abriter tous les Ballons d’Or dans sa galaxie.

Le Real boude, le Barça en profite

Cette absence a été plus que remarquée, car la formation de la Casa Blanca est passée pour une « mauvaise perdante » pour le coup. Mais en revanche, il y a un club qui a gagné à ce petit jeu, c’est le FC Barcelone. Pour ses joueuses féminines, Lamine Yamal ou ses espoirs, le club catalan était au rendez-vous à Paris et selon Relevo, cela a permis à une rencontre de se faire en plein coeur de Paris. Comme plusieurs joueurs du PSG, Vitinha était présent au Théâtre du Châtelet, et il ainsi été discrètement présenté aux dirigeants du FC Barcelone par l’intermédiaire de son agent Jorge Mendes. Un super-agent bien connu de tous les grands clubs européens.

Joan Laporta et Vitinha ont pu ainsi échanger et ce n’est clairement pas un hasard puisque le Portugais intéresse du beau monde en Espagne. Il y avait certes le Real Madrid, mais désormais le FC Barcelone est cité, d’autant que la façon de jouer et la forme du moment refont du club culé une destination intéressante. Le PSG risque de voir ces présentations en douce lors de la cérémonie l’inquiéter sachant que Vitinha est devenu un élément clé du club parisien. Toutefois, selon la presse espagnole, s’il y a une crainte à avoir, c’est plus en raison des moyens financiers du Real Madrid que de ceux en grande difficulté du FC Barcelone.

Néanmoins, dans le décor du coeur de la capitale parisienne, Vitinha a pu constater qu’il avait toujours la cote dans un championnat de Liga qui lui plait beaucoup.