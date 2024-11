Free Palestine, Daniel Riolo s'explique après l'énorme polémique

Dans : PSG.

Tandis que l'UEFA a déjà fait savoir qu'il n'y aurait aucune suite après l'énorme tifo des Ultras du PSG concernant la Palestine, Daniel Riolo est revenu sur la polémique dont il fait l'objet.

Mercredi soir, dans la foulée du match PSG-Atlético, et suite à l'apparition d'un tifo Free Palestine, dans le virage Auteuil, Daniel Riolo avait jugé que cette énorme banderole était « à gerber ». Des propos qui avaient provoqué une grosse vague d'émotion sur les réseaux sociaux, avec notamment l'intervention très remarquée de Demba Ba. « Si un message de paix (comme l’indique le tifo) vous donne la gerbe, alors gerber.. gerber vos entrailles si c’est nécessaire ! », a lancé à destination du journaliste de RMC l'ancien attaquant, désormais actionnaire du club de Dunkerque.

Et ce dernier de préciser qu'il refusait de participer à un débat dans L'After :« Et pour l’invitation, le jour où vous serez plus dans la technicité du football que dans la polémique, je serai en mesure de la considérer. Quoi que, il faudra aussi s’excuser publiquement de m’avoir taxé publiquement d’extrémiste. (Sachant très bien ce que ce mot renferme quand il est dirigé envers un musulman) ».

Daniel Riolo pris dans un bad buzz énorme

Si un message de paix (comme l’indique le tifo) vous donne la gerbe, alors gerber.. gerber vos entrailles si c’est nécessaire ! #FreePalestine pic.twitter.com/t1J7yf6GmI — Demba Ba (@dembabafoot) November 7, 2024

Visiblement interpellé par plusieurs personnes, et notamment Wahid Acherchour, dont le nom a été cité par Daniel Riolo, le journaliste a tenu à calmer le jeu. « A partir du moment où le Collectif Ultras Paris dit que c’était un message de paix, s’ils le disent et font un communiqué, je les crois. Ce qui a suscité les réactions, c’est que j’ai utilisé le mot « gerbant » (…) Moi ce que je refuse, c’est qu’on importe ce conflit en France et globalement je n’ai pas envie d’en parler. Que des gens se sentent impliqués parce que leur religion les pousse à s’impliquer, mais moi pas trop. Je ne suis pas complètement débile quand même, et je pense qu’on est tous lucides pour dénoncer ce que l’on voit, les morts. Personne n’est insensible, mais je ne comprends pas qu’il faille le préciser (…) Quand Demba Ba ou Jacques Doudou Faty me prennent à partie, deux personnes qui ont longtemps soutenu le Collectif contre l'islamophobie en France (mouvement dissous en 2021), alors là oui c’est certain que je ne suis pas sur cette ligne. Je ne vais pas marcher avec eux, c’est sûr, mais ils peuvent venir parler dans l’After. La banderole « Free Palestine », il n’y a aucun souci, moi je suis pour une solution à la française avec deux états et un cessez-le-feu. Mais que le « I » de Palestine recouvre Israël, alors oui je trouve cela gerbant (…) Si le départ, c'est de nier Israël, là, il n’y a pas de discussion. Si vous voulez m’insulter, cela ne changera rien (…) Je comprends que des gens soient sensibles dans notre pays, car il y a beaucoup de Musulmans et de Juifs, mais il ne faut pas nous mettre dans un camp », a précisé Daniel Riolo, décidé à rapidement éteindre cette polémique initiée par l'utilisation du mot « gerber »