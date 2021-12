Malaise et clans au PSG, Kimpembe s'agace

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2024, Presnel Kimpembe pourrait claquer la porte de son club formateur dès cet été.

Titulaire indiscutable depuis le début de la saison au côté de Marquinhos, le champion du monde 2018 n’a pas échappé à certaines critiques. Mais mentalement, Presnel Kimpembe est fort et il en faut plus pour le faire douter de lui-même. En revanche, le défenseur du Paris Saint-Germain se pose de plus en plus de questions quant à son avenir dans la capitale française. Selon les informations de L’Equipe, Presnel Kimpembe se demande notamment s’il n’est pas temps pour lui de découvrir autre chose, à l’heure où Chelsea lui fait les yeux doux depuis de longs mois. Son ancien entraineur du PSG, à savoir Thomas Tuchel, aimerait beaucoup le récupérer pour l’intégrer dans sa défense à trois chez les Blues.

Kimpembe agacé par les clans au PSG ?

Et si Kimpembe réfléchit sérieusement à la possibilité de quitter le PSG, c’est car il estime que le vestiaire parisien n’est pas très sain actuellement. Selon le quotidien national, Kimpembe a l’impression que « que les clans se reforment au PSG, que les passe-droit reviennent et que le collectif s'étiole ». Un sentiment dérangeant pour Presnel Kimpembe, pas totalement adapté au groupe des sud-américains par exemple et qui n’est pas très fan de la situation actuelle dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. En attendant de savoir quel sera le choix de Kimpembe au mercato, le PSG se renseigne sur certains défenseurs susceptibles de le remplacer. Parmi eux, on y retrouve un certain Antonio Rüdiger, qui pourrait faire un chassé-croisé avec Kimpembe au mercato estival. Et pour cause, l’international allemand est en fin de contrat avec Chelsea. Et si Tuchel souhaite le prolonger, Rüdiger n’a pas encore acté sa décision. Leonardo aimerait en profiter en recrutant ce défenseur fiable pour zéro euro au mercato. Un joueur capable de rapidement faire oublier Presnel Kimpembe…