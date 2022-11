Luka Vuskovic arrive au PSG, Luis Campos sort sa carte jeune

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain est en quête de renforts durant le mercato d'hiver, mais concernant Luka Vuskovic il s'agit d'un pari d'avenir pour les champions de titre.

Le PSG a pour mission principale de faire signer un défenseur central cet hiver, et cela même si la piste qui mène Paris à Milan Skriniar s’éloigne de plus en plus, ce dernier ayant visiblement choisir de prolonger à l’Inter. Concernant Luka Vuskovic, qui est défenseur central, dont la signature à Paris est annoncée comme imminente par Nicolo Schira, journaliste italien spécialiste du mercato, on est là dans une autre dimension. En effet, aussi talentueux soit-il, Luka Vuskovic n’a que 15 ans et il est évidemment hors de question de le propulser dans le grand bain que ce soit au Paris Saint-Germain ou ailleurs. Mais le jeune frère de Mario Vuskovic, qui évolue à Hambourg, est considéré comme l’un des grands talents à venir par la Croatie, lui qui évolue à l’Hadjuk Split depuis son plus jeune âge.

Un défenseur de 15 ans recruté par le PSG

🇭🇷 Luka Vušković (14) - Hajduk Split



Great talent who already towers over his already known older brother Mario. pic.twitter.com/5vTtqsxULs — Karlo (@CroatianScout2) July 12, 2021

Pour recruter cette pépite défensive croate, les dirigeants du PSG ont transmis une offre de 4 millions d’euros plus un million d’euros de bonus avait affirmé il y a quelques semaines Nicolo Schira, qui ce dimanche annonce que Luka Vuskovic est de plus en plus proche de signer un contrat de trois ans avec une option pour deux saisons supplémentaires. « Les négociations en sont au stade final », précise, sur les réseaux sociaux, le journaliste italien. Du côté du Paris Saint-Germain, et on l'a démontré lors du dernier marché des transferts, on veut désormais aller chercher de jeunes joueurs d'avenir et ne plus seulement recruter des footballeurs à des prix totalement fous. Le fair-play financier, et la fin de la politique bling-bling décrétée par Nasser Al-Khelaifi se concrétisent.