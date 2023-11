Luis Enrique voit rouge, le PSG va recruter cet hiver

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Depuis le début de la saison, Luis Enrique n’a quasiment utilisé qu’un seul joueur au poste de latéral gauche avec Lucas Hernandez. Un renfort à ce poste est essentiel aux yeux de l’entraîneur espagnol cet hiver.

Juan Bernat a rejoint le Benfica Lisbonne lors du mercato estival et Nuno Mendes est abonné à l’infirmerie depuis de longs mois. Résultat des courses, Luis Enrique n’a quasiment utilisé que Lucas Hernandez au poste de latéral gauche depuis le début de la saison. L’entraîneur du Paris Saint-Germain a également Layvin Kurzawa à disposition mais l’ancien Monégasque n’a pas vraiment la confiance du staff parisien. Résultat des courses, il est arrivé à Luis Enrique de bricoler avec Marquinhos ou Nordi Mukiele au poste de latéral gauche sur certains matchs.

L’ancien sélectionneur de la Roja n’a toutefois pas l’intention de continuer à jouer à Bob le bricoleur longtemps avec sa défense, raison pour laquelle le PSG devrait être actif au mois de janvier afin de recruter un latéral gauche. A en croire les informations de L’Equipe, la décision de recruter un joker à ce poste au mois de janvier a été actée au sein de l’état-major parisien suite à la demande de Luis Enrique. Les dirigeants sont satisfaits du travail de leur coach et ont bien l’intention d’accéder à la requête de ce dernier afin de l’aider à atteindre ses objectifs.

Le PSG va recruter un latéral gauche au mercato d'hiver

Il s’agit maintenant de voir quel type de latéral le Paris Saint-Germain va recruter. Un joueur au profil similaire à celui de Lucas Hernandez, c’est-à-dire assez défensif ou au contraire, un latéral plus tourné vers l’avant comme c’est par exemple le cas d’Achraf Hakimi à droite. Dans son édition du jour, L’Equipe ne cite aucun nom de recrue potentielle. Mais ces dernières semaines, des joueurs tels que Mathias Olivera (Naples) ou Quentin Merlin (Nantes) avaient été évoqués sans que cela n’aille plus loin pour l’instant. Une chose est certaine, Luis Enrique ne donnera pas sa chance à Layvin Kurzawa, qui n’a joué que neuf minutes en Ligue 1 depuis le début de la saison et qui n’a pas été inscrit sur la liste pour disputer la Ligue des Champions.