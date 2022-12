Luis Enrique viré, très bonne nouvelle pour Sergio Ramos !

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

L'Espagne a beaucoup déçu lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Eliminée dès les huitièmes de finale par le Maroc, la Roja a décidé de se séparer de Luis Enrique.

Depuis son titre à la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, l'Espagne n'y arrive plus dans la compétition. Eliminés en poules en 2014 puis en huitièmes de finale en 2018, les Hispaniques ont vécu pareil destin au Qatar. Le Maroc est en effet venu à bout des hommes de Luis Enrique aux tirs au but. En plus de cette nouvelle désillusion, c'est la manière de jeu qui n'a pas plu aux fans et observateurs de la Roja. Luis Enrique a fait les frais de cette élimination précoce et a été remplacé par Luis de la Fuente. Présent ces dernières heures en conférence de presse, l'ancien coach d'Alavés a présenté son nouveau projet. Et Sergio Ramos pourrait être concerné.

Sergio Ramos, la porte est ouverte

Parmi les critiques émises sur Luis Enrique, la non-sélection de Sergio Ramos était présente. Plutôt bon et en forme physiquement depuis le début de la saison avec le PSG, le défenseur central de 36 ans avait publiquement fait part de sa volonté d'aller au Qatar pour apporter toute son expérience à l'équipe d'Espagne. Mais Luis Enrique voyait les choses autrement. Nouveau sélectionneur, Luis de la Fuente a été questionné sur Ramos en conférence de presse. Et le nouveau coach de l'Espagne a ouvert en grand les portes d'un retour concernant Sergio Ramos : « Sergio Ramos ? Il peut revenir en sélection, oui (…) Est-il en bon état ? Oui. Tous les footballeurs qui sont en bonnes conditions sont susceptibles d’être sélectionnés ». Voilà qui est clair et qui devrait motiver Sergio Ramos à mettre tous les ingrédients de son côté pour faire partie de la liste de l'Espagne pour disputer l'Euro 2024. Cela passera par des bonnes prestations avec le PSG en cette fin de saison et par une constance retrouvée au plus haut niveau, à Paris ou ailleurs au terme de son contrat, qui prendra échéance en juin 2023 avec le club de la capitale.