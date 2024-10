Luis Enrique traité d’amateur, PSG-PSV dégénère

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG n'y arrive pas en Ligue des Champions, et le plus dur est à venir. La manière laisse à désirer et Luis Enrique sent bien la pression monter. Avec des critiques parfois bien dures.

Deux matchs à domicile face à Gérone et le PSV Eindhoven, un déplacement à Arsenal, et le PSG ne possède qu’une victoire, un nul et une défaite pour le moment en Ligue des Champions. Un bilan très inquiétant alors que le programme des Parisiens est encore costaud sur les prochains matchs, avec notamment des rencontres contre le Bayern Munich ou l’Atlético Madrid, sans oublier Manchester City et Stuttgart par exemple. Le visage affiché n’est clairement pas convaincant, et peu importe la forme des Parisiens en Ligue 1, Luis Enrique va entendre parler du niveau de son équipe en Coupe d’Europe.

Il ne suit plus Luis Enrique

Même si l’affiche à Marseille de dimanche va occuper les esprits, la façon dont les Parisiens ont géré cette rencontre contre le PSV est très inquiétante aux yeux de Sofiane Zouaoui. « Je vais éviter de parler du pressing qui est efficace par phase mais sur d’autres, c’est tellement de l’amateurisme la façon dont ils se font percer dans l’axe. Je suivais le coach l’année passée mais là je le le perds », a lancé le consultant de Winamax et RMC, pour qui Luis Enrique est en train de perdre le contrôle sur le jeu de son équipe cette saison.

40 - Luis Enrique n’affiche que 40% de victoires sur le banc du Paris SG en Ligue des Champions (6/15 – 3 nuls, 6 défaites), le plus faible ratio pour un entraîneur du club sous l’ère QSI. Insuffisant. #PSGPSV pic.twitter.com/el8PtvQLj5 — OptaJean (@OptaJean) October 22, 2024

Des critiques difficiles à entendre pour Luis Enrique, qui a bien constaté que le résultat n’était pas satisfaisant, mais assure que c’est surtout une question de manque de réussite dans le dernier geste, tant le PSV a été dominé tout au long de la rencontre. « Difficile d'accepter le résultat, on a fait il me semble un meilleur match que le PSV, c'est le football. On a eu beaucoup plus d'occasions mais nous n'arrivons pas à cadrer le tir décisif. Le foot est capricieux, on aurait dû l’emporter », a livré l’entraineur du PSG, avant d’avouer que les résultats étaient tout de même décevants, et source d’inquiétude. « Nous avons le pire groupe. Il faut être prêt on doit s’améliorer. C’est difficile, je suis préoccupé en effet ! », a reconnu le technicien espagnol avant la suite de la compétition.