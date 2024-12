Luis Enrique refuse sept stars au PSG, les noms sortent ‍!

Dans : PSG.

L’été dernier, le mercato du PSG a globalement déçu les supporters et les observateurs. Il faut dire que Luis Enrique a été très pointilleux avec les joueurs à recruter puisque le coach espagnol a refusé un paquet de stars.

Pour sa deuxième année aux commandes du Paris Saint-Germain, Luis Enrique a eu un rôle prépondérant à jouer dans le mercato l’été dernier au côté de Luis Campos. Aucun joueur n’a signé au PSG sans la validation des deux hommes et le résultat final a été assez décevant il faut bien le dire avec uniquement les signatures de Safonov, Joao Neves, Pacho et Doué. Après avoir perdu un joueur tel que Kylian Mbappé, les supporters parisiens s’attendaient à du lourd. Un souhait partagé par Luis Campos, qui a proposé à son entraîneur une tonne de joueurs… tous refusés par l’entraîneur espagnol de 54 ans.

Le compte insider PSG Inside Actu sur X a d’ailleurs listé les nombreux joueurs refusés par Luis Enrique. Et si contrairement à certaines informations, l’ancien coach du Barça n’a pas dit non à la venue de Viktor Gyökeres, il est en revanche exact selon le spécialiste du PSG de dire que Luis Enrique s’est opposé aux transferts de Victor Osimhen, Ademola Lookman, Rafael Leao, Mohamed Simakan, Benjamin Sesko, Khephren Thuram et Marcus Rashford. Sept joueurs que Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont proposé à Luis Enrique… en vain. Des choix qui sont assez incompréhensibles pour certains au vu des failles et des limites de l’effectif actuel du Paris SG, y compris en Ligue des Champions.

Luis Enrique patron du PSG, ça se confirme

Chez les observateurs, on se demande notamment comment des joueurs offensifs comme Osimhen, Lookman ou Rashford ont pu être refusés par Luis Enrique au vu de la très faible concurrence à laquelle Dembélé et Barcola sont confrontés au sein de l’effectif parisien. Quoi qu’il en soit, les choix de l’entraîneur du PSG n’ont pas fini de faire débat et la question sera maintenant de savoir si Luis Enrique conservera un pouvoir aussi fort pour les prochaines périodes de mercato. La fenêtre du mois de janvier sera en ce sens très riche en enseignements afin de savoir qui tient le pouvoir entre ses mains dans la capitale.