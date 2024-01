Luis Enrique part en guerre, ce départ est inconcevable ‍!

Dans : PSG.

Prêté par le PSG à Leipzig, Xavi Simons réalise une belle saison en Bundesliga avec 7 buts et 9 passes décisives au compteur toutes compétitions confondues.

Après un prêt concluant au PSV Eindhoven aux Pays-Bas la saison dernière, Xavi Simons confirme son énorme potentiel dans un championnat plus relevé en Bundesliga. Du haut de ses 19 ans, l’ancien crack du FC Barcelone impressionne… pour le plus grand bonheur du Paris Saint-Germain. Et pour cause, le club de la capitale a totalement intégré l’international néerlandais dans son projet à moyen et long terme et compte intégrer le joueur dans son effectif à compter de la saison prochaine.

Xavi Simons est totalement Luis Enrique compatible et l’ex-sélectionneur de la Roja a bien l’intention d’en faire une pièce maîtresse à compter de juin 2024. Oui mais voilà, un élément pourrait compliquer les plans du PSG : les envies du joueur. D’après les informations livrées samedi par Sky en Allemagne, Xavi Simons se sent très bien en Allemagne à tel point qu’il souhaiterait rester en Bundesliga la saison prochaine. Leipzig tient la corde pour un nouveau prêt tandis que le Bayern Munich est à l’affût pour un éventuel transfert.

Luis Enrique s'oppose au départ de Xavi Simons

Luis Enrique et Luis Campos ne l’entendent toutefois pas de cette oreille. Don Balon dévoile ce lundi que les deux responsables du projet sportif du Paris SG n’ont aucunement l’intention de laisser filer leur pépite la saison prochaine. Au contraire, Luis Campos et Luis Enrique s’accordent sur le fait que Xavi Simons représente l’avenir du PSG. A moins d’une offre défiant toute concurrence ou d’une réelle volonté du joueur de partir à tel point d’aller au clash, il y a donc peu de chance de voir Xavi Simons faire ses valises l’été prochain. Une information qui demande encore confirmation mais qui risque de soulager les supporters parisiens, pour qui un départ de la pépite néerlandaise n’est pas vraiment envisagé.