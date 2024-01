Luis Enrique ne veut personne, le PSG ne l’écoute pas

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Après l’arrivée du Brésilien Lucas Beraldo, le Paris Saint-Germain n’a sans doute pas terminé son recrutement. Le secteur défensif pourrait accueillir au moins un renfort supplémentaire avant la fin du mercato hivernal. Et ce même si l’entraîneur Luis Enrique estime son groupe suffisamment compétitif.

Dans une moindre mesure comparé à d’autres équipes comme l’Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain n’est pas non plus épargné pendant la Coupe d’Afrique des Nations. Chez les Parisiens, l’absence du latéral droit Achraf Hakimi, parti défendre les couleurs du Maroc, va réduire la marge de manœuvre de Luis Enrique. Mais pas question pour le coach espagnol de se lamenter face aux médias.

Luis Enrique n'a pas à se plaindre

« En tant que staff on ne se plaint jamais des absences de joueurs, a réagi l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Si je commence à me plaindre de mon effectif, imaginez pour les autres coachs de Ligue 1. Nous sommes une équipe et nous devons régler toutes les situations qui apparaissent en cours de saison. » Pour remédier à ces problèmes, le club de la capitale, qui a déjà recruté le défenseur central Lucas Beraldo, devrait poursuivre son recrutement hivernal. Et ce même si Luis Enrique affirme que son effectif ne nécessite pas de renforts supplémentaires.

« Je n’ai besoin de rien, j'ai déjà de tout, a rassuré le technicien avant le déplacement à Lens dimanche. J’ai beaucoup de joueurs et de bons joueurs. Je n'ai besoin de rien en particulier. Mais bien sûr, le travail de la direction sportive avec Luis Campos et moi-même, c'est d'être ouverts pour améliorer l’équipe. Et ce sera le cas à chaque mercato, été comme hiver. Le PSG a toujours l'obligation de trouver des possibilités qui puissent améliorer l'effectif. C’est l’objectif. Le mercato, on y est attentifs pour s'améliorer mais on n'a aucun besoin. Moi je n'en ai aucun. » Sans en faire une obsession, Luis Enrique serait quand même ravi d’accueillir de nouvelles têtes.