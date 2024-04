Luis Enrique méprise le Barça de Xavi, la réponse n'a pas tardé

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Avant le quart aller de Ligue des Champions perdu contre le FC Barcelone (2-3) mercredi, Luis Enrique avait affirmé qu’il représentait mieux l’ADN du Barça que son homologue catalan Xavi. Sans surprise, sa déclaration ne fait pas l’unanimité.

Bien avant le coup d’envoi du choc mercredi, Luis Enrique avait déjà donné le bâton pour se faire battre. En conférence de presse, l’entraîneur du Paris Saint-Germain avait affirmé qu’il représentait mieux l’ADN du FC Barcelone que son homologue Xavi. Et le coach parisien n’avait pas hésité une seule seconde dans sa réponse.

Luis Enrique recadré

« Sans aucun doute, c'est moi, osait Luis Enrique. Non, non, ce n'est pas mon opinion. Regardez les statistiques, la possession de balle, les occasions de but, sur pressing haut. Regardez les titres, regardez les trophées. Il n'y a aucun doute à ce sujet, c'est moi. Il y a évidemment d'autres personnes qui ont un avis différent. Mais allez, sans aucun doute, c'est moi. »

Sans surprise, sa déclaration ne fait pas l’unanimité. En tant que légende du Barça, Ronald Koeman n’a pas apprécié et voit un manque de respect de la part de Luis Enrique. « S'il existe un document où est expliqué ce qu'est l'ADN du Barça, je crois que cet ADN c'est tout simplement gagner, remporter des titres, a réagi le Néerlandais. Il y a trois noms clés : Johan Cruyff, qui l’a inventée. Pep Guardiola, qui a pratiqué le meilleur football. Et Messi. Si vous avez Messi, vous n’avez même pas besoin de parler d’ADN. »

🚨¡EL PALO DE KOEMAN A LUIS ENRIQUE!



🎙️“Sus declaraciones, antes de un partido así, están fuera de lugar."



🎙️"No me parece que sea bueno sacar un tema así antes de un partido."



🎙️"Vi la imagen de los dos ayer, pero creo que hay algo más entre los dos."



📽️ @DBR8 pic.twitter.com/nkUVrYcinJ — Diario SPORT (@sport) April 11, 2024

« J'ai vu des images avant le match entre le PSG et le Barça, Luis Enrique et Xavi avaient l'air d'être de très bons amis. Mais la veille, j'ai vu Luis Enrique faire des déclarations inappropriées. Parler de ce sujet avant un match, selon moi, et ce n'est que mon avis personnel, ce n'est pas bon. Le match a été différent, le résultat n'était pas celui que Paris voulait. Mais je crois qu'il y a autre chose entre ces deux entraîneurs. Vous le savez sans doute mieux que moi », a répondu le sélectionneur des Pays-Bas qui semble dénoncer un règlement de compte personnel.