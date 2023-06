Luis Enrique en stand-by, énorme bazar au PSG ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Fortement pressenti pour devenir le nouvel entraîneur du PSG, Luis Enrique n’a toujours pas été officiellement intronisé par le club de la capitale.

La reprise de l’entraînement approche pour les clubs de Ligue 1 et certains d’entre eux n’ont toujours pas de coach. C’est notamment le cas du champion de France en titre, le Paris Saint-Germain. Christophe Galtier est toujours sous contrat, mais le natif de Marseille a été écarté après sa première saison et ne sera donc pas l’entraîneur du PSG jusqu’en juin 2024.

Toujours pas d'accord entre Galtier et le PSG

Un accord doit rapidement être trouvé avec l’ancien coach de Lille et de Nice afin de résilier l’année de contrat restante et ainsi faire de la place à son successeur. Depuis plusieurs jours, Luis Enrique a trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain. L’ex-sélectionneur de l’Espagne est en salle d’attente et ronge son frein. A en croire les informations de L’Equipe, il devra encore patienter quelques jours.

En effet, le club parisien n’a pas prévu d’annoncer la venue de Luis Enrique sur son banc avant début juillet. Une annonce la semaine prochaine est plus probable. Chaque jour qui passe rapproche l’officialisation de la nomination de Luis Enrique mais pour l’heure rien ne vient, ce qui laisse paraître un certain amateurisme et un sacré bazar au sein du club de la capitale française.

Une date de reprise toujours inconnue au PSG

La preuve, chose à peine croyable, la date de la reprise de l’entraînement du PSG n’est toujours pas connue. Le staff « Il y a eu le 4 juillet, le 6, le 10, on ne sait pas » souffle un employé du Paris Saint-Germain dont les propos sont tout de même assez lunaires. Le flou est par ailleurs très épais au sujet du futur staff de Luis Enrique. Le nom de Joao Sacramento, ancien adjoint de Christophe Galtier imposé par Luis Campos, a été soufflé. Mais pour l’heure, aucune confirmation -non plus- à ce sujet. A quelques jours d’une reprise de l’entraînement dont la date n’est pas officiellement connue, les questions sont nombreuses à Paris et Luis Enrique doit également s’en poser un certain nombre.