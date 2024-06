Luis Enrique bientôt impossible à virer, le PSG verrouille tout

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Pour sa première saison sur le banc parisien, Luis Enrique a séduit tout le monde. Son bilan est excellent tant sur les résultats que dans la manière de jouer. L'Espagnol est l'homme de la situation au PSG. Ne reste plus qu'à le verrouiller.

Après plusieurs années d'errements tactiques avec Mauricio Pochettino et Christophe Galtier, le PSG a enfin misé sur un entraîneur de renom avec Luis Enrique. Bien lui en a pris puisque la saison 2023-2024 a été l'une des plus satisfaisantes depuis longtemps. Le club parisien a facilement gagné la Ligue 1, il a remis la main sur la coupe de France, il s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions et enfin il possède désormais un projet de jeu clair. Luis Enrique se veut ambitieux avec une forte possession de balle et plus de velléités offensives affichées. L'Espagnol a même su se révéler autoritaire avec Kylian Mbappé.

Le PSG veut prolonger Luis Enrique au plus vite

De quoi se dire que le PSG tient enfin l'homme idéal pour ambitionner gagner la Ligue des champions à moyen terme. Cependant, une zone d'ombre plane encore concernant l'avenir de Luis Enrique : son contrat. L'entraîneur espagnol n'a signé qu'un contrat de 2 ans à Paris. Il sera en fin de contrat en juin 2025, dans un an seulement. Heureusement, selon le compte X Sports Zone, la direction parisienne est en train de remédier au problème.

Selon ses informations, le PSG et Luis Enrique ont débuté les négociations pour une prolongation de contrat. La confiance est totale au sujet du technicien espagnol. Lui et lui seul doit guider le projet parisien dans les prochaines années. Normalement, le PSG est en capacité de répondre aux exigences sportives et financières de son entraîneur. Seul un élément peut tout faire basculer : l'avenir de Luis Campos. Le conseiller sportif du PSG, très proche de Luis Enrique, reste menacé d'une mise à l'écart cet été.