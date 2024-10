Luis Enrique a trouvé le buteur idéal, il coûte 100 ME

Dans : PSG.

Luis Enrique a peut-être trouvé le buteur idéal pour le PSG. L’entraîneur espagnol est favorable à la venue de l’international argentin Lautaro Martinez, un attaquant qui colle au profil recherché par le coach parisien.

L’été dernier, Luis Enrique s’est montré très exigeant avec Luis Campos sur le profil des joueurs ciblés dans le secteur offensif. Le coach du Paris Saint-Germain a par exemple refusé la signature de Victor Osimhen et a finalement accepté que Kylian Mbappé ne soit pas numériquement remplacé. L’été prochain, le technicien espagnol pourrait se montrer plus ouvert au recrutement d’un buteur et selon les informations du site Fichajes, un joueur colle à ce que recherche l’ancien sélectionneur de la Roja. Selon le média espagnol, Luis Enrique est très favorable à la venue de Lautaro Martinez dans la capitale.

Sous contrat avec l’Inter jusqu’en 2029, l’international argentin enchaîne les superbes saisons en Série A et le PSG suit tout cela avec beaucoup d’attention. Le profil du champion du monde argentin colle avec ce que recherche Luis Enrique selon le média, à savoir un buteur très efficace mais également très actif pour défendre et habile techniquement pour participer à l’élaboration du jeu. Les désirs de Luis Enrique ont toutefois un prix pour le Paris Saint-Germain, et c’est là que tout se complique puisque selon Fichajes, un départ de Lautaro Martinez n’est pas envisageable pour moins de 100 millions d’euros.

Une somme assez logique au vu du standing du joueur, qui enchaîne les saisons à plus de 20 buts chez le champion d’Italie en titre et qui s’est imposé au fil des années comme un titulaire à part entière de l’Argentine, championne du monde 2022. Reste maintenant à voir si le Paris Saint-Germain, qui a nettement freiné sur le recrutement de grosses stars mondiales ces derniers mois, acceptera de faire une exception pour s’attacher les services d’un top buteur et d’un véritable leader en la personne de Lautaro Martinez. Les n°9 qui conviennent à Luis Enrique sont rares et pour une fois, le coach espagnol a trouvé chaussure à son pied. Il serait dommage pour le PSG de passer à côté.