Luis Enrique à Chelsea ? Le plan parfait pour le PSG !

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG envisage de plus en plus de remplacer Christophe Galtier la saison prochaine. Les Parisiens veulent Julian Nagelsmann en priorité mais ils ne sont pas les seuls. Tottenham et surtout Chelsea le veulent aussi. Les Blues ont toutefois une autre piste.

Huit défaites en trois mois, le bilan terrible du PSG a fragilisé d'un coup Christophe Galtier. L'entraîneur parisien semblait déjà lancé vers une deuxième saison dans la capitale. Toutefois, ces mauvais chiffres l'ont sérieusement mis en danger. Depuis quelques jours, il est apparu que l'ancien coach de Lille et Nice était sur un siège éjectable. Des noms d'entraîneurs sont même déjà cités pour prendre sa place. Si les pistes Zidane ou Mourinho se sont refroidies avec le temps, celle menant à Julian Nagelsmann paraît plus chaude que jamais. Récemment viré par le Bayern, le jeune entraîneur allemand conserve néanmoins une belle cote en Europe.

Le PSG espère que Chelsea choisira Enrique

Le projet de jeu, la fraîcheur et le caractère de Nagelsmann ont séduit le PSG mais aussi des poids lourds anglais. Tottenham et Chelsea ont récemment limogé leur manager et pensent à Nagelsmann pour prendre la suite. Mais, selon le journaliste Ben Jabobs, les Spurs pourraient rapidement devoir l'oublier. « Tottenham a mis en place un intérimaire Cristian Stellini car ils se rendent compte que beaucoup de ces managers d'élite ne vont pas décider en cours de saison. Ils ne veulent pas être jugés sur une poignée de matchs. Ils préfèrent voir ce que sera le projet de Tottenham à la fin de la saison, voir s'ils seront en Ligue des champions et en tenir compte. Et c'est pourquoi il n'y a aucune garantie pour Tottenham, car Julian Nagelsmann ne sera pas à court d'options », indique t-il.

Initial and in-person talks with Luis Enrique are referred to by sources as “in depth”. Enrique praised for being prepared and very aware of Chelsea’s squad and culture. Julian Nagelsmann also remains a leading candidate. pic.twitter.com/c0ahLMly1X — Ben Jacobs (@JacobsBen) April 5, 2023

Un obstacle de moins pour le PSG mais aussi Chelsea. Même s'ils venaient à rater la Ligue des champions, les Blues n'en restent pas moins l'un des noms qui comptent en Europe. Heureusement pour le club parisien, Chelsea n'a pas noté que le nom de Nagelsmann pour être manager. Luis Enrique est aussi une piste sérieuse d'autant que l'ancien entraîneur du Barça est intéressé par la Premier League. Ben Jacobs confirme cette piste et indique que l'Espagnol a une longueur d'avance sur Nagelsmann à Chelsea. « Les entretiens initiaux et en personne avec Luis Enrique sont qualifiés par les sources d' « approfondis ». Enrique a été félicité pour sa préparation et sa connaissance de l'équipe et de la culture de Chelsea », a t-il tweeté. De quoi faire le bonheur du PSG qui pourrait avoir le champ libre pour signer Julian Nagelsmann.