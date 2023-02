Luis Campos disjoncte, il a trouvé un bel avocat pour le défendre

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dimanche après-midi lors du match entre le PSG et Lille, Luis Campos a fait le show et s’est fait remarquer au bord du terrain.

A la fin du match entre le Paris Saint-Germain et Lille, Luis Campos a quitté sa place dans les tribunes du Parc des Princes pour descendre au bord du terrain. Le coordinateur sportif du PSG a fait le show, hurlant sur les arbitres et motivant les joueurs comme rarement. Une situation cocasse dans la mesure où Christophe Galtier ne semblait plus exister, Luis Campos prenant toute la lumière au point de surpasser ses fonctions et de ridiculiser son entraîneur. Pour de nombreux observateurs, le Portugais a véritablement dépassé les bornes et cette scène n’aurait jamais dû avoir lieu. Pourtant, l’attitude de Luis Campos a été saluée par Gervais Martel. Sur le plateau de la Chaîne L’Equipe, l’ancien président de Lens a salué le coordinateur sportif du Paris Saint-Germain pour son attitude face au LOSC dimanche.

Gervais Martel défend Luis Campos

Donc c’est Luis Campos qui coach les joueurs du PSG ? Chaque année c’est pire dans ce club en fait, chaque semaine tu te dis, tu peux pas faire pire et t’arrives a creuser. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) February 19, 2023

« Je ne vais pas avoir un discours neutre sur Luis Campos. Je conçois que certains aient pu être choqués par l’attitude de Luis Campos contre Lille. Mais je ne vois pas très bien ce qu’il dit aux joueurs, est-ce qu’il s’adresse aux joueurs tactiquement, à l’arbitre etc. Moi, ça ne me déplait pas car dans une situation compliquée pour son équipe et pour son club, le mec est investi, il a envie de rentrer dedans, de faire quelque chose pour aider son équipe. Je l’aurais fait à l’époque, donc je ne vais pas critiquer cela » a salué l’ex-président du Racing Club de Lens, qui n’aurait pas fait mieux que Luis Campos et qui estime que le Portugais a sonné la révolte, ce qui a sans doute aidé les joueurs du PSG dans leur remontada face aux Dogues. Une attitude qui a toutefois fait couler beaucoup d’encre depuis dimanche, même si Christophe Galtier a défendu Luis Campos en conférence de presse en assurant que le Portugais n’avait pas donné de consignes tactiques aux joueurs. Reste que la présence de l’ancien directeur sportif de Monaco sur le banc du PSG a choqué tout le monde et laisse songeur.